Нічна робота підвищує ризик викидня

Робота на нічних змінах двічі чи частіше на тиждень підвищує ризик викидня у жінок після 8-го тижня вагітності.

Науковці з лікарень Копенгагена проаналізували дані 22 774 жінок (більшість працювала в лікарнях), які були вагітні в межах 2007-2013 років, пише журнал Occupational & Environmental Medicine.

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Викидень стався у 1 889 жінок, тобто 8% учасниць дослідження. Учені з'ясували, що саме після восьмого тижня вагітності ризик викидня підвищується на 56% у випадку, якщо за тиждень до цього жінка виходила на роботу на нічну зміну щонайменше двічі.

Також ризик підвищувався зі збільшенням кількості нічних змін. Найчіткіше зв'язок збільшення кількості змін та ризику викидня простежувався у жінок віком 26-30 років.

Науковці наголосили, що проаналізувала лише дані про викидні, зафіксованих у лікарнях. Також не враховували положення жінок під час нічних змін: стояче чи сидяче, що, за деякими дослідженнями, також може збільшувати ризик викидня.

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