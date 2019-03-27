Нічна робота підвищує ризик викидня

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Нічна робота викликає викидні
Нічна робота викликає викидні / pixabay.com

Робота на нічних змінах двічі чи частіше на тиждень підвищує ризик викидня у жінок після 8-го тижня вагітності.

Науковці з лікарень Копенгагена проаналізували дані 22 774 жінок (більшість працювала в лікарнях), які були вагітні в межах 2007-2013 років, пише журнал Occupational & Environmental Medicine.

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Викидень стався у 1 889 жінок, тобто 8% учасниць дослідження. Учені з'ясували, що саме після восьмого тижня вагітності ризик викидня підвищується на 56% у випадку, якщо за тиждень до цього жінка виходила на роботу на нічну зміну щонайменше двічі.

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Також ризик підвищувався зі збільшенням кількості нічних змін. Найчіткіше зв'язок збільшення кількості змін та ризику викидня простежувався у жінок віком 26-30 років.

Науковці наголосили, що проаналізувала лише дані про викидні, зафіксованих у лікарнях. Також не враховували положення жінок під час нічних змін: стояче чи сидяче, що, за деякими дослідженнями, також може збільшувати ризик викидня.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Вагітність і пологи Медицина
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