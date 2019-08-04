Нічні зміни та харчування: як не набрати зайвих кілограмів

Найпідступніший ворог всіх тих, що худнуть – "нічний жор". А якщо ще й люди працюють в нічну зміну, то їсти хочеться особливо сильно.

Незалежно від того, в який час доби ви не спите, а коли відходите до сну, правила роботи всіх органів і систем залишаються тими ж: вдень – інтенсивна робота, вночі – відновлення, запевняє дієтолог Наталія Самойленко.

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Для тих, хто працює в нічні зміни актуально правило екватора.

Наталія Самойленко “Екватор ділить день на дві частини й розподіляє прийоми їжі. Кількість прийомів їжі до екватора має бути більше, ніж після. Екватор завжди буде о 15:00, незалежно від вашого розпорядку дня і часу пробудження, навіть якщо ви працюєте вночі”.

15:00 для тих, хто працює в нічні зміни – той рубіж, після якого не потрібно їсти вуглеводи, а саме:

фрукти, ягоди, сухофрукти;

шоколад, десерти та все солодке;

мед, цукор, джем, варення;

будь-які каші, рис і макаронні вироби, навіть з твердих сортів пшениці;

вироби з борошна, хліб, лаваш, "фітнес-хлібці"

Червоні сорти м'яса, субпродукти, ковбаси теж бажано уникати. Молоко, сирники й запіканки сильно підвищують рівень інсуліну в крові, тому після екватора ми теж від них відмовляємося.

Вечеряти потрібно не пізніше 20:00. Сам прийом їжі повинен складатися з:

1) Термооброблених овочів, бажано зеленого кольору. Не підходять: буряк, картопля, батат, морква і гарбуз, бо вони містять крохмаль.

2) Жирів: авокадо, оливки, горіхи (крім арахісу і кеш'ю), гарбузове насіння, насіння кунжуту і льону.

3) Легких білків: яйце або риба.

Якщо ви, до того ж, хочете схуднути, не виключайте кисломолочні та молочні продукти.

Після 20:00 можна їсти тільки овочі, авокадо, горіхи та насіння.

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