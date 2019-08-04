Нічні зміни та харчування: як не набрати зайвих кілограмів
Найпідступніший ворог всіх тих, що худнуть – "нічний жор". А якщо ще й люди працюють в нічну зміну, то їсти хочеться особливо сильно.
Незалежно від того, в який час доби ви не спите, а коли відходите до сну, правила роботи всіх органів і систем залишаються тими ж: вдень – інтенсивна робота, вночі – відновлення, запевняє дієтолог Наталія Самойленко.
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Для тих, хто працює в нічні зміни актуально правило екватора.
15:00 для тих, хто працює в нічні зміни – той рубіж, після якого не потрібно їсти вуглеводи, а саме:
- фрукти, ягоди, сухофрукти;
- шоколад, десерти та все солодке;
- мед, цукор, джем, варення;
- будь-які каші, рис і макаронні вироби, навіть з твердих сортів пшениці;
- вироби з борошна, хліб, лаваш, "фітнес-хлібці"
Червоні сорти м'яса, субпродукти, ковбаси теж бажано уникати. Молоко, сирники й запіканки сильно підвищують рівень інсуліну в крові, тому після екватора ми теж від них відмовляємося.
Вечеряти потрібно не пізніше 20:00. Сам прийом їжі повинен складатися з:
1) Термооброблених овочів, бажано зеленого кольору. Не підходять: буряк, картопля, батат, морква і гарбуз, бо вони містять крохмаль.
2) Жирів: авокадо, оливки, горіхи (крім арахісу і кеш'ю), гарбузове насіння, насіння кунжуту і льону.
3) Легких білків: яйце або риба.
Якщо ви, до того ж, хочете схуднути, не виключайте кисломолочні та молочні продукти.
Після 20:00 можна їсти тільки овочі, авокадо, горіхи та насіння.
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