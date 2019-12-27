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Нова терапія допоможе відновити серце після серцевого нападу

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Терапія серця / pixabay.com

Дослідники знайшли дві молекули, які відновлюють серце після серцевого нападу. Досі це було неможливим: адже серцевий напад спричиняє відмирання м’язових клітин та утворення рубців.

Команда виявила, що дві молекули miR-19a і miR-19b мають великий потенціал для терапії серцевого нападу, йдеться на сайті дитячої лікарні в Бостоні. МікроРНК інгібують безліч генів, які беруть участь в цих процесах, пояснюють автори.

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Що пропонують вчені

М'язові клітини серця (кардіоміоцити) мають обмежену здатність до поділу. Після серцевого нападу вони відмирають формуючи рубцеву тканину, а вона у свою чергу з часом сприяє розвитку серцевої недостатності. Вчені пропонують розширити регенеративні можливості серцевого м'яза за допомогою мікроРНК.

Експерименти з гризунами показали, що введення молекул протягом 10 днів після нападу скорочувало загибель клітин і пригнічувало запальний імунну відповідь.

Переконавшись в короткостроковому ефекті, вчені спостерігали за тим, як реагуватиме м'язова тканина.

Терапія сприяла збільшенню здорових і скорочення мертвих і рубцевих ділянок тканини. Примітно, що через тиждень після ін'єкції експресія miR-19a і miR-19b знизилася, проте захист зберігалася протягом року.

МікроРНК мають потужний потенціал для лікування серцево-судинних захворювань. 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здорове життя Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина Серцево-судинні захворювання
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