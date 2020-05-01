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Нове дослідження підтвердило ефективність скандального препарату проти коронавірусу

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Ремдесивір проти коронавірусу
Ремдесивір проти коронавірусу / unsplash.com

Випробування за участю понад 1000 людей підтвердили, що Ремдесивір здатний знизити смертність від коронавірусу і прискорити одужання. Такі дані, суперечать результатам попереднього дослідження, яке довело неефективність препарату.

Оприлюднили нові результати випробувань Ремдесівіру, проведених за підтримки Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США. За словами керівника інституту Ентоні Фаучи, вони "досить обнадійливі" і доводять, що препарат здатний блокувати інфекцію, повідомляє Guardian.

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Зазначимо, що Ремдесивір вважали одним з найперспективніших засобів для лікування коронавірусу. Однак перші контрольовані випробування за участю важких пацієнтів зазнали невдачі. Дослідники заявили, що препарат не знижує смертність від COVID-19 та до того ж має побічні ефекти.

Але фахівці інституту Ентоні Фаучи провели дослідження більших масштабів та заявили протилежне: Ремдесивір прискорює одужання хворих на коронавірус.

Суть дослідження

В ході експерименту понад 1 000 важко хворих пацієнтів з COVID-19 протягом 10 днів отримували через крапельницю Ремдесівір, або плацебо. Розподіл по групах був випадковим.

В результаті ті пацієнти, кому давали препарат, одужали на чотири дні швидше – лікування тривало 11 днів замість 15. Крім того, виживаність пацієнтів, які отримували Ремдесивір, склала 8% в порівнянні з 11% в контрольній групі.

Експерти вважають такі результати перспективними. Проте, закликали дочекатися публікації розгорнутих результатів.

Важливо! З огляду на протилежний результат попереднього дослідження, необхідно більше випробувань, аби поставити крапку в питанні  ефективності Ремдесивіру.

Що треба знати про Ремдесивір

Противірусний препарат Ремдесивір розробили для боротьби з лихоманкою Ебола.

 
Ремдесивір – що відомо про препарат
Розробила препарат американська компанія Gilead Sciences. Ліки вводять внутрішньовенно. Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомогти їм пережити гостру фазу інфекції.

Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Ліки дослідження Медицина Здоров'я Лікування
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