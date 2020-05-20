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В Новій Зеландії собака навчилася робити масаж серця: відео

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Собаку навчили робити масаж серця
Собаку навчили робити масаж серця / unsplash.com

Жителька Нової Зеландії Таня Батлер хотіла навчити на карантині свою собаку Піксі нового трюку. Через кілька занять по 15 хвилин собака навчилася виконувати рухи, які роблять при серцево-легеневої реанімації.

Тепер, коли Таня лежить нерухомо на підлозі й не відповідає, Піксі біжить й робить удари по грудях саме в потрібному місці, пише Metro

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Під час дресування господині довелося підкладати під блузку книги, щоб пом'якшити удар. Таня сказала, що навчила Піксі цього трюку лише для розваги, але сподівається, що вона зможе допомогти врятувати життя зараз, якщо це буде потрібно.

Собака робить масаж серця: відео 

Піксі знає всі базові команди, стійки та стрибки, тому новим навичкам вона навчилася без проблем.

Крім Піксі, у Тані є ще п’ять собак – ще два боксери, пітбуль, американський буль та американський стаффордширський тер’єр. 

Навчати нових команд собаку було нескладно
Навчати нових команд собаку було нескладно / metro.co.uk

Я просто люблю компанію собак, вони справжні і завжди змушують мене сміятися і плакати,
– сказала вона. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Лікування Світ тварин Серцево-судинні захворювання
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