24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Новий уряд буде продовжувати медичну реформу Супрун

- Читать новость на русском
Коли медреформа більш як пів шляху, розвертати її невигідно, – Шмигаль / decentralization.gov.ua

Новопризначений Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що новий уряд не буде розвертати медичну реформу в Україні. Мовляв, вона вже подолала більш як пів шляху, тож розвертати її зовсім невигідно.

Потрібно завершувати медичну реформу і рухатися вперед, заявив Денис Шмигаль в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

До слова Ємець про медреформу: якщо пацієнт або лікар буде проти – її не буде

Можливо, будуть потрібні корективи. У чинного міністра охорони здоров'я є бачення, що треба робити, є розуміння. Він практикуючий лікар, він розуміє, що два ключові стовпи цієї реформи – це пацієнт і медик,
– зазначив прем'єр.

За його словами, задоволення і переваги від цієї реформи мають відчути саме пацієнт і медик. Саме це і буде ключовим показником ефективності реформи.

"Тому сьогодні ми рухаємося вперед, ми реформу не зупиняємо, а продовжуємо її. Але ми ставимо на чолі цієї реформи пацієнта і медика", – заявив Денис Шмигаль.

Медична реформа в Україні: коротко

Медичну реформу в Україні розпочала ще Уляна Супрун, яка працювала в уряді Володимира Гройсмана, але так і не стала міністром охорони здоров'я, просуваючи реформу на посаді виконуючої обов'язки.

Ключовою метою є зміна підходу до національної медицини – гроші мають спрямовуватися не на мережу лікарень, а на фінансування потреб пацієнтів. Загалом реформа включає два етапи:

  • зміна у первинній ланці медицини, запровадження принципу "гроші ходять за пацієнтом";
  • зміна принципів фінансування вторинної і третинної ланки медзакладів, що включає перехід на закупівлю послуг державою у відповідних закладів.
Нардеп від ОПЗЖ Волошин здав аналіз на коронавірус: він буде в самоізоляції до 12 березня
сьогодні
Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Реформи Новий уряд Шмигаля Денис Шмигаль Новини Здоров'я Медична реформа Здоров'я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 17:54 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
сьогодні 13:53 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
4 березня 16:44 Як правильно підібрати окуляри: поради офтальмолога
Юлія Девда
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук