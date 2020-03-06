Новий уряд буде продовжувати медичну реформу Супрун

Новопризначений Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що новий уряд не буде розвертати медичну реформу в Україні. Мовляв, вона вже подолала більш як пів шляху, тож розвертати її зовсім невигідно.

Потрібно завершувати медичну реформу і рухатися вперед, заявив Денис Шмигаль в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

До слова Ємець про медреформу: якщо пацієнт або лікар буде проти – її не буде

Можливо, будуть потрібні корективи. У чинного міністра охорони здоров'я є бачення, що треба робити, є розуміння. Він практикуючий лікар, він розуміє, що два ключові стовпи цієї реформи – це пацієнт і медик,

– зазначив прем'єр.

За його словами, задоволення і переваги від цієї реформи мають відчути саме пацієнт і медик. Саме це і буде ключовим показником ефективності реформи.

"Тому сьогодні ми рухаємося вперед, ми реформу не зупиняємо, а продовжуємо її. Але ми ставимо на чолі цієї реформи пацієнта і медика", – заявив Денис Шмигаль.

Медична реформа в Україні: коротко

Медичну реформу в Україні розпочала ще Уляна Супрун, яка працювала в уряді Володимира Гройсмана, але так і не стала міністром охорони здоров'я, просуваючи реформу на посаді виконуючої обов'язки.

Ключовою метою є зміна підходу до національної медицини – гроші мають спрямовуватися не на мережу лікарень, а на фінансування потреб пацієнтів. Загалом реформа включає два етапи: