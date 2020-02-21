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НСЗУ: 20% пацієнтів з інсультом помирають у лікарні через застарілу інфраструктуру

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Програма медичних гарантій стартує 1 квітня 2020 року. Які витрати візьме на себе НСЗУ та чи достатньо того фінансування, щоб покрити лікування українців.

В.о. голови Національної служби здоров'я України Оксана Мовчан розповіла під час прес-конференції, які саме витрати покриє Програма медичних гарантій, яка стартує 1-го квітня.

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За словами пані Оксани, українська медицина має дві великі проблеми в охороні здоров'я:

  1. Дорого: "українці живуть у страху потрапити до лікарні". 4 тисячі гривень – катастрофічні витрати в середньому для українців.  
  2. Медичні послуги надаються на застарілій інфраструктурі, без належної якості, через те ми маємо великий рівень смертності серед українців.


Половина населення України не здатна оплатити собі лікування/Фото:Unsplash

Під час брифінгу також повідомили, що 20% пацієнтів, які мають інсульт, помирають у лікарні, бо 30% випадків лікують в закладах, як не здатні вчасно діагностувати та вилікувати пацієнта. 

За словами Мовчан, такі проблеми може вирішити програма медичних гарантій допоможе. Це вже працює на первинній ланці та з програмою "Доступні ліки". 

 
Оксана Мовчан
“Наразі виділено 72 млрд гривень, це на 20% більше ніж попередньо. Тарифи мають відповідати обсягу коштів, який був виділений.
Ми не враховували тарифи комерційних клінік, але рівень виправданий. 29 спеціалізованих закладів подали свої заявки на уклад договору з НСЗУ”.

Програма медичних гарантій передбачає безкоштовне лікування багатьох захворювань. Зокрема, загалом в рік на одну людину, в рамках програми, НСЗУ сплатить понад 70 тисяч гривень.

 
Що програма медичних гарантій дає звичайному пацієнту:
  • якщо в людини трапиться інфаркт, то держава в рамках медичних гарантій оплатить за лікарні, яка її лікуватиме, 16 тисяч гривень;
  • якщо станеться інсульт, то більш ніж 19 тисяч гривень ми оплатимо послугу. До того ж в цю суму не включені лікарські засоби й стенти, які закуповуються за централізованою програмою Міністерства Охорони здоров'я;
  • якщо людина потребує реабілітацію після інсульту – це ще 6 тисяч гривень, а якщо й паліативна допомога, то тариф – 9 800;
  • якщо раптом, трапиться апендицит, то держава компенсує 7 800 тисяч гривень;
  • хронічний бронхіт понад 5 тисяч гривень

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Лікарня Серцево-судинні захворювання Медицина Лікування Національна служба здоров'я України Медична реформа
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