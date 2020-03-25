24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Опублікували рекомендації, які допоможуть вижити людям з важкими формами коронавірусу

-
Зміна положення тіла допомагає одужати від коронавірусу / focus.ua

Люди, які мають важкі дихальні порушення через коронавірус Covid-2019, можуть отримати полегшення, якщо ляжуть обличчям вниз.

До такого висновку прийшли вчені з Китаю, пише American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Також на тему: Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка

Вони спостерігали за лікуванням 12 пацієнтів з ускладненнями Covid-2019, що призвела до гострої легеневої недостатності. У цих випадках людям потрібна допомога апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). 

Встановлено, що якщо пацієнти лягали обличчям вниз, а не на спину, то їхні легені працювали краще, і вірогідність одужання зростала, а також зменшувалася тривалість перебування в реанімаційному відділенні.

Це перше дослідження, яке описує поведінку легень у пацієнтів з важким Covid-2019, що знаходяться на ШВЛ. Встановлено, що деякі з них не дуже добре реагують на підвищений тиск повітря, а зміна положення тіла в ліжку може призвести до позитивного результату.

Нині публікується велика кількість досліджень китайських учених, оскільки епідемія в провінції Хубей закінчилася, і у них з'явився час проаналізувати свої спостереження. Ці дані дуже цінні для лікарів в Європі інших країнах світу, де вирує пандемія.

Важливість карантину
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Метро у Києві буде закритим щонайменше до 3 квітня, але це можуть продовжити , – Кличко
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Медицина Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
сьогодні 12:46 Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза
23 березня 20:20 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
23 березня 07:01 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
Новини
Більше новин
Залиште відгук