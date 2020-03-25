Опублікували рекомендації, які допоможуть вижити людям з важкими формами коронавірусу

Люди, які мають важкі дихальні порушення через коронавірус Covid-2019, можуть отримати полегшення, якщо ляжуть обличчям вниз.

До такого висновку прийшли вчені з Китаю, пише American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

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Вони спостерігали за лікуванням 12 пацієнтів з ускладненнями Covid-2019, що призвела до гострої легеневої недостатності. У цих випадках людям потрібна допомога апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Встановлено, що якщо пацієнти лягали обличчям вниз, а не на спину, то їхні легені працювали краще, і вірогідність одужання зростала, а також зменшувалася тривалість перебування в реанімаційному відділенні.

Це перше дослідження, яке описує поведінку легень у пацієнтів з важким Covid-2019, що знаходяться на ШВЛ. Встановлено, що деякі з них не дуже добре реагують на підвищений тиск повітря, а зміна положення тіла в ліжку може призвести до позитивного результату.

Нині публікується велика кількість досліджень китайських учених, оскільки епідемія в провінції Хубей закінчилася, і у них з'явився час проаналізувати свої спостереження. Ці дані дуже цінні для лікарів в Європі інших країнах світу, де вирує пандемія.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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