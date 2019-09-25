Осіння хандра: як боротися з поганим настроєм

Осіння хандра – це щорічне посилення тривоги, деякі люди відчувають її впродовж осінніх місяців. Її часто називають осінньою депресією, проте депресія – це зовсім інший діагноз, який потребує серйозного лікування.

Експерти підозрюють, що причини осінньої "депресії" можуть бути пов'язані з початком нового навчального року, прийдешнім стресом сезону відпусток або коріння себе через те, що не вдалося досягти бажаних цілей впродовж літа.

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Вчені кажуть, що багато людей не усвідомлюють, наскільки восени поширена тривожність, і, можливо, не визнають цього.

Симптоми осінньої хандри

низький настрій і депресія;

занепокоєння і надмірна тривога;

дратівливість;

млявість, сонливість і втома;

втрата інтересу до повсякденної діяльності;

Однією з причин осінньої меланхолії є зниження сонячного світла, що призводить до падіння рівня серотоніну. Цей важливий гормон впливає на настрій, апетит та режим сну. Також спостерігається збільшення гормону мелатоніну, який змушує нас відчувати себе сонним і депресивним.



Що таке осіння хандра

Як боротися з осінньою хандрою

Отримувати більше світла

Частіше виходьте на прогулянки у світлий час доби, аби максимально використати сонячне світло.

Якщо потрібно, лягайте спати раніше, щоб допомогти собі боротися з втомою та денною сонливістю.

Фізичні вправи

Осінь – чудова нагода насолодитися свіжим повітрям, тому не цурайтесь довгих пішохідних прогулянок.

Також для покращення настрою допомагають вправи. Вони є важливими для всіх проблем психічного здоров’я, проте займатись ними потрібно не менше, ніж 30 хвилин.

Змініть свій раціон

Осінь – це прекрасний час для приготування улюблених сезонних супів та теплих страв, яких ви не дуже хотіли впродовж літа. Улюблена, проте корисна їжа допоможе покращити настрій.

Почніть щось нове

Прибирання будинку, новий образ, навчальні курси та майстеркласи – будь-які позитивні нові враження корисні, особливо під час меланхолії.

Організуйте собі затишок ззовні та всередині

Замість того, щоб асоціювати осінь з негативними переживаннями, погляньте на неї по-іншому. Намагайся думати про те, що це надає затишку, замість того, щоб думати про холод та дощ.

Хорошим стимулом цьому стане зміна обстановки у вашому домі: як варіант, накиньте на ліжко новий теплий плед та додайте затишні подушечки в осінніх кольорах. Кімнату можна оздобити ліхтариками, гірляндами та сухоцвітами.



З осінньою хандрою можна боротися, зробивши затишок вдома

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