Осіння хандра: як боротися з поганим настроєм
Осіння хандра – це щорічне посилення тривоги, деякі люди відчувають її впродовж осінніх місяців. Її часто називають осінньою депресією, проте депресія – це зовсім інший діагноз, який потребує серйозного лікування.
Експерти підозрюють, що причини осінньої "депресії" можуть бути пов'язані з початком нового навчального року, прийдешнім стресом сезону відпусток або коріння себе через те, що не вдалося досягти бажаних цілей впродовж літа.
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Вчені кажуть, що багато людей не усвідомлюють, наскільки восени поширена тривожність, і, можливо, не визнають цього.
Симптоми осінньої хандри
- низький настрій і депресія;
- занепокоєння і надмірна тривога;
- дратівливість;
- млявість, сонливість і втома;
- втрата інтересу до повсякденної діяльності;
Однією з причин осінньої меланхолії є зниження сонячного світла, що призводить до падіння рівня серотоніну. Цей важливий гормон впливає на настрій, апетит та режим сну. Також спостерігається збільшення гормону мелатоніну, який змушує нас відчувати себе сонним і депресивним.
Що таке осіння хандра
Як боротися з осінньою хандрою
- Отримувати більше світла
Частіше виходьте на прогулянки у світлий час доби, аби максимально використати сонячне світло.
Якщо потрібно, лягайте спати раніше, щоб допомогти собі боротися з втомою та денною сонливістю.
- Фізичні вправи
Осінь – чудова нагода насолодитися свіжим повітрям, тому не цурайтесь довгих пішохідних прогулянок.
Також для покращення настрою допомагають вправи. Вони є важливими для всіх проблем психічного здоров’я, проте займатись ними потрібно не менше, ніж 30 хвилин.
- Змініть свій раціон
Осінь – це прекрасний час для приготування улюблених сезонних супів та теплих страв, яких ви не дуже хотіли впродовж літа. Улюблена, проте корисна їжа допоможе покращити настрій.
- Почніть щось нове
Прибирання будинку, новий образ, навчальні курси та майстеркласи – будь-які позитивні нові враження корисні, особливо під час меланхолії.
- Організуйте собі затишок ззовні та всередині
Замість того, щоб асоціювати осінь з негативними переживаннями, погляньте на неї по-іншому. Намагайся думати про те, що це надає затишку, замість того, щоб думати про холод та дощ.
Хорошим стимулом цьому стане зміна обстановки у вашому домі: як варіант, накиньте на ліжко новий теплий плед та додайте затишні подушечки в осінніх кольорах. Кімнату можна оздобити ліхтариками, гірляндами та сухоцвітами.
З осінньою хандрою можна боротися, зробивши затишок вдома
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