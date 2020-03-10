Папа Римський закликав священників провідувати хворих на коронавірус

Папа Римський Франциск закликав священників відвідати парафіян, які лікуються від коронавірусу. Та підтримати медперсонал, який їм у цьому допомагає.

Про це понтифік сказав під час ранкової меси у вівторок, 10 березня повідомляє Mirror.

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Франциск закликав священників проявити солідарність стосовно заражених коронавірусом людей – відвідати лікарні з інфікованими та підтримати медичний персонал.

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Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.

У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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