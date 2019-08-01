Парацетамол чи ібупрофен: що краще

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Парацетамол або ібупрофен - шкідливо одночасно приймати
Парацетамол чи ібупрофен / unsplash.com

Парацетамол та ібупрофен – одні з найпопулярніших та найбезпечніших знеболювальних та жарознижувальних препаратів. Лікарі не можуть однозначно відповісти, який з них кращий, все індивідуально.

У дітей дозволені до застосування при високій температурі й болях обидва препарати – ібупрофен і парацетамол (торгових назв безліч), розповіли у "Клубі доказової медицини". 

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Ефективність препаратів для дітей

Попри можливі побічні ефекти, які є у будь-якого препарату, вони, в цілому, вони обидва безпечні й, найголовніше, ефективні. Необхідно дотримуватися дозування, щоб препарат добре "спрацював": ібупрофен 10мг/кг, парацетамол 15 мг/кг.

Існують люди, на яких препарат не впливає, тобто цілком можливо, що на вашу дитину не діє парацетамол, але відмінно працює ібупрофен. І навпаки. Про це ви дізнаєтеся, на жаль, тільки на практиці.

Те, де і ким зроблений препарат, теж важливо. Ібупрофен має безліч досліджень, оглядів, метааналізу, присвячених саме цьому питанню порівняння ефективності та безпеки.

Ібупрофен і парацетамол майже однаково ефективні
Ібупрофен і парацетамол майже однаково ефективні

Безпечність препаратів для дітей

Важку токсичну дію обох препаратів зустрічається рідко. Метааналізи підтверджують, що безпека і переносність цих двох препаратів при застосуванні при болю і пропасниці у дітей однакова (розглядаємо короткочасний прийом, тобто до 7 днів).

У парацетамолу трохи краще показники безпеки відносно шлунково-кишкового тракту, нирок і дихальних шляхів. У ібупрофену є невелика перевага в ефективності зниження болю, дискомфорту і високої температури.

Якщо помічаєте, що малюкові стає гірше, або препарати не допомагають, або доводиться скорочувати інтервал між двома дозами, або просто переживаєте, що щось йде не так – зверніться до лікаря.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Діти Ліки
Джерело: Здоров'я 24
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