Перегляд порно може вплинути на сексуальну орієнтацію

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Перегляд порно
Перегляд порно / thenextweb.com

Порносайт провів дослідження "цифрової сексуальності" серед своїх користувачів і встановив зв'язок між частотою перегляду порно і бісексуальністю. В опитуванні взяли участь 11 тисяч людей.

Під час дослідження запитували про вік, стать, сексуальні переваги, наявність партнера, політичні погляди і т. д. При обробці даних з'ясувалося, що 22% відвідувачів сайту вважають себе бісексуалами. До натуралів, геїв і лесбіянок відносять себе тільки 67%.

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13,09% бісексуалів дивляться порно раз в тиждень, а 19,73% – від двох і більше разів на тиждень. З тих, хто переглядає по одному ролику в день, бісексуалів 23%, а з тих, хто робить це кілька разів на добу – 27%.

Ці результати частково свідчать про те, що частий перегляд порно може пробудити в людині бісексуальність. Це пояснюється тим, що чим більше людина дивиться порно, тим краще розуміє, наскільки різноманітною може бути сексуальність.

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Здорове життя Секс
Джерело: 24 Канал
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