Перехід на літній час 2019: коли переводять годинники в Україні

55646 Читать новость на русском
Коли переводять годинники 2019 на літній час в Україні - перехід на літній час
Коли переводять годинники на літній час у 2019 році / istockphoto.com

Перехід на літній час у 2019 році в Україні відбудеться в останню неділю березня. Українці переведуть стрілки годинника на одну годину вперед. А це означає, що спати будемо на годину менше.

Щороку українці переходять на літній час в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня. Тож цього року годинники переведуть в ніч з 30 на 31 березня о 3 ранку на одну годину вперед.

Читайтет також: ТОП-5 порад, як пережити перехід на літній час

Коли переводять годинники на зимовий час 2019
31 березня українці переведуть годинники на годину вперед

Через те, що людям треба вставати на годину раніше – це особливо важко сприймається організмом. Часто звучать скарги на втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію. Найбільше годинну зміну в часі відчувають на собі люди, що мають проблеми з кров'яним тиском та захворювання серця – їм треба бути особливо уважними.

Експерти радять починати адаптовуватися хоча б за тиждень до переведення годинників.

Як легко перейти на літній час: поради

1. Лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні.

2. Забезпечте собі умови для засинання: провітріть приміщення, засинайте в тиші і темряві, не користуйтеся гаджетами перед сном.

Читайте також: Літній час: як правильно підготувати організм

3. Ідеальна температура для сну – не більше 18-20 градусів за Цельсієм.

4. Не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою чи алкогольними напоями.

5. Вечеряйте не пізніше, ніж за 2-3 години перед сном.

6. Влаштуйте собі піші прогулянки на свіжому повітрі.

7. Перед переведенням годинників підготуйте собі сніданок і одяг звечора, щоб зекономити трохи часу зранку.

8. Увімкніть зранку ритмічну музику, вона забезпечить вам бадьорий підйом і надасть позитивної енергії на весь робочий день.

9. Легко прожене сонливість контрастний душ.

Читайте також: Чому потрібно займатись спортом: переконливі факти від тренера

 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято
сьогодні
28737
Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Новини України Поради
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
сьогодні 12:35 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
812
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
14 лютого 13:54 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
53425
Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
14 лютого 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 1467
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
13 лютого 17:30 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 1783
Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
12 лютого 14:00 Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
Олександр Бевза 2768
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 5314
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук