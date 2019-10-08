Як переведення годинника впливає на здоров'я

242 Читать новость на русском
Переведення годинника на зимовий час в Україні 2019 – шкода для організму
Як впливає перехід на зимовий час / daynews.com.ua

В останню неділю жовтня в Україні переведуть стрілку годинника на одну годину назад. Така зміна режиму може викликати стрес для організму.

Таку зміну роблять для того, щоб люди отримували якомога більше денного світла в період, коли  день стає коротшим, а ніч довшою. 

Читайте також: Чому переводять годинник на літній і зимовий час в Україні

Сонячне світло є одним з факторів, який керує біологічними процесами в організмі. Саме тому його кількість має бути сталою, а коли відбувається зрушення – це може мати певні негативні наслідки для здоров’я.

Як впливає перехід на зимовий час?

  1. Порушення сну;
  2. Порушення серцево-судинної системи;
  3. Погіршення емоційного стану;
  4. Збільшення нещасних випадків.

Найбільш вразливими до зміни часу є люди з серцево-судинними захворюваннями. У них зростає ймовірність інфаркту.

Переведення годинника найбільше шкодить людям з хворобами серця
Переведення годинника найбільше шкодить людям з хворобами серця

Як зменшити шкоду від переведення годинника?

  • Прогулянки. Сонячне світло в цей період є надважливим.
  • Не плануйте. Дайте тілу звикнути до зміни біоритмів і відкладіть важливі справи на потім. 
  • Харчування. Здорова їжа допоможе зменшити негативний вплив на організм. 
  • Спіть. Налагодьте свій режим, щоб спати не менше, ніж 7-8 годин. 

Якщо ви після кількох днів після переведення годинника відчуваєте себе втомленими – зверніться до лікаря. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Redmi Note 8 Pro офіційно презентували в Україні: характеристики та ціна смартфона
сьогодні
6952
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Здорове життя Поради
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 жовтня 16:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 9752
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
26 вересня 11:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 10700
Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
24 вересня 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
Олександр Бевза 6270
Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
24 вересня 16:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 4750
Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
23 вересня 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
Олександр Бевза 2404
Новини
Більше новин
Залиште відгук