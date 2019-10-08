Як переведення годинника впливає на здоров'я

В останню неділю жовтня в Україні переведуть стрілку годинника на одну годину назад. Така зміна режиму може викликати стрес для організму.

Таку зміну роблять для того, щоб люди отримували якомога більше денного світла в період, коли день стає коротшим, а ніч довшою.

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Сонячне світло є одним з факторів, який керує біологічними процесами в організмі. Саме тому його кількість має бути сталою, а коли відбувається зрушення – це може мати певні негативні наслідки для здоров’я.

Як впливає перехід на зимовий час?

Порушення сну; Порушення серцево-судинної системи; Погіршення емоційного стану; Збільшення нещасних випадків.

Найбільш вразливими до зміни часу є люди з серцево-судинними захворюваннями. У них зростає ймовірність інфаркту.



Переведення годинника найбільше шкодить людям з хворобами серця

Як зменшити шкоду від переведення годинника?

Прогулянки. Сонячне світло в цей період є надважливим.

Не плануйте. Дайте тілу звикнути до зміни біоритмів і відкладіть важливі справи на потім.

Харчування. Здорова їжа допоможе зменшити негативний вплив на організм.

Спіть. Налагодьте свій режим, щоб спати не менше, ніж 7-8 годин.

Якщо ви після кількох днів після переведення годинника відчуваєте себе втомленими – зверніться до лікаря.

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