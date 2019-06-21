Перекручування яєчника: симптоми та причини

Перекручування яєчника – гострий хірургічний стан, викликаний повним або частковим заворотом яєчника, який порушує його кровотік і живлення.

Перекрут яєчника вимагає проведення екстреної операції – лапароскопічної деторсії, кістектомії, резекції яєчника, оваріоектомії, аднексектоміі, розповів хірург-гінеколог Микита Ванке.

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Перекручування яєчника займає 5 місце серед гінекологічних захворювань.

Перекручування яєчника – симптоми раптові сильні болі в животі з односторонньою локалізацією, нудота і блювота, порушення травлення, дизурія, лихоманка, тахікардія.

Чому виникає?

У більшості (до 60%) випадків перекрут яєчника розвивається при збільшенні його обсягу і маси шляхом різних утворень – великих, до 5-6 см в діаметрі, кіст і пухлин. Може перекрутити весь уражений яєчник або тільки ніжку габаритного утворення.



Перекручування яєчника може виникати через кісту

Перекрут незміненого яєчника трапляється при порушенні його фіксації внаслідок слабкості, розтягнутості або хірургічного ушкодження матково-яєчникових зв'язок, подовження фаллопієвих труб (спіралевидний перекрут труби і яєчникових зв'язок між собою), а іноді – аномальної рухливості петель кишківника.

Перекрут яєчника з іншими анатомічними структурами порушує кровопостачання обох органів і вважається найважчою патологією. Гіпермобільність яєчника може призводити до двосторонніх рецидивуючих перекрутів.

При перекруті яєчника проводиться термінова госпіталізація й екстрене оперативне втручання.

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