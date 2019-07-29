Перепелині яйця не корисніші за курячі: зруйнували міфи про популярні продукти

Через неабияку популярність та поширення здорового способу життя більшість людей намагаються замінити звичайні продукти "кориснішими" аналогами. Зазвичай, це дорожчі продукти, але з однаковою поживною цінністю.

Яйця – чи не найпопулярніший продукт, який має дев’ять видів. Найчастіше у супермаркеті можна зустріти курячі та перепелині яйця.

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Терапевт-дієтолог Тетяна Лакуста розповіла про найпопулярніші помилкові твердження про ці два продукти.

Міф 1: У перепелиних яйцях менше холестерину

Вважається, що в перепелиних яйцях його менше, ніж в курячих. В цілому жиру в перепелиних більше, а так само в них більше холестерину, менше важливого омега-3.

Міф 2: Курячі яйця калорійніші

У зв'язку з тотальною модою на здоровий спосіб життя люди активно шукають більш корисні продукти та переходять на перепелині яйця. Вони це роблять з думкою про те, що це зменшить кількість калорій і наблизить їх до фігури мрії. У перепелиних незначно, але більше калорій.

У 100 г курячих яєць – 143 ккал, а в 100 г перепелиних – 158 ккал. Тому не варто тішити себе ілюзіями.

Міф 3: У перепелиних яйцях немає сальмонел

Самі перепілки не хворіють на сальмонельоз, тому що їх температура тіла становить 42 градуси, при цьому всі патогенні бактерії не витримують і гинуть.

Але на яйці можуть оселитися бактерії цього важкого інфекційного захворювання.



На шкаралупі перепелиного яйця можуть оселитися бактерії

Міф 4: Перепелині яйця корисніші

У перепелиних на кілька відсотків більше заліза, вітаміну B12, амінокислоти триптофану, але менше вітаміну D. Тому курячі яйця не поступаються користю перепелиним.

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