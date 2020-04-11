Перші 2 випадки коронавірусу зафіксували у Миколаївській області

У Миколаївській області 11 квітня зафіксували перші два випадки захворювання на коронавірус.

Коронавірус виявили у людей у Вознесенському районі, які повернулись з Польщі. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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"Вони ще не ввійшли в статистику за попередню добу, але щойно повідомили, що такі випадки є", – зазначив він.

Ляшко закликав залишатись усім вдома та святкувати Великодні свята лише з людьми, якими ви проживаєте.



Симптоми коронавірусу / інфографіка 24 каналу