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Перший карантин за межами Китаю: В'єтнам через спалах коронавірусу закрив сільську комуну

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В'єтнам через спалах коронавірусу закрив комуну з 10-тисячним населення / Unsplash

У в'єтнамській провінції Віньфук закрили на карантин комуну Шонла, розташовану близько до столиці, через стрімке розповсюдження смертельного коронавірусу з Китаю.

Карантин у в'єтнамській комуні став першим проявом жорстких заходів для боротьби з поширенням коронавірусу за межами Китаю.

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Сільську комуну з населенням 10 тисяч людей влада ізолювала на 20 днів. 

"З 13 лютого ми екстрено ізолюємо і помістимо під карантин епідемічну зону в комуні Шонла", йдеться у повідомленні міністерства охорони здоров’я В'єтнаму.

Додамо, що у В'єтнамі наразі зафіксовано 16 випадків зараження коронавірусом. Навколо сільської комуни встановлені контрольно-пропускні пункти, де медичні працівники в захисних костюмах розпорошують дезінфікуючі засоби на автомобілі, що проїжджають через КПП. Жителям рекомендують уникати місць великого скупчення людей.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 13 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 355 людей. Загальна кількість інфікованих – 60 062 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 5 542 людей.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
  • 11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Китай Коронавірус 2020 Здоров'я Лікування
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