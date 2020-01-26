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Перший випадок смертельного коронавірусу зафіксували у Канаді

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Смертельний коронавірус шириться світом / Ілюстративне фото/ Getty images

У Канаді зафіксували перший випадок смертельного коронавірусу. Захворювання виявили у 50-річного чоловіка, який нещодавно повернувся у Торонто із китайського Уханя.

Чоловіку стало зле, коли він прибув у Канаду, тому 22 січня він звернувся за допомогою до лікарів. Медики, які приїхали на виклик до пацієнта, були одягнені у спеціальний захисний одяг. Про це пише Insider.

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Коронавірус лікарі підтвердили лише в суботу, 25 січня. Встановити діагноз у хворого чоловіка вдалося після проведеного в лікарні спеціального аналізу, який показав позитивний результат.

Наразі стан пацієнта стабільний, його розмістили в окремій палаті медичного центру Саннібрук.

 
Коронавірус – що це?

Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини. Основні симптоми захворювання: лихоманка, головний біль, кашель, ускладнене дихання, слабкість.

Досі вважали, що коронавірус вражає тварин. Передача від людини до людини досить обмежена. Точні причини спалаху в Китаї ще з'ясовують.

Смертельний коронавірус з Китаю: останні факти

  • Коронавірус, який спалахнув у Китаї, вийшов за межі країни. Хвороба добралась до Таїланду, Японії, Гонконгу, Південної Кореї, Саудівської Аравії, Сінгапуру, В'єтнаму, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канади. Декілька тривожних випадків перевіряють у Росії.
  • У Китаї кількість загиблих становить 54 людини.
  • За пів доби зафіксовано щонайменше 300 нових випадків інфікування, всього кількість заражених становить вже понад 2 тисячі осіб.
  • У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.
  • Відомо, що китайським лікарям вже вдалося вилікувати 36 пацієнтів від смертельного виду коронавірусу;
  • В Китаї влада вживає усіх можливих заходів, аби запобігти епідемії. Там вже ввели карантин у деяких містах, зокрема, суворі обмеження у праві пересування застосовані в Ухані, звідки почалося зараження.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів. Окрім того, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинять рух автобусів. В аеропортах низки країн додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Пневмонія в Китаї 2020 Канада
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