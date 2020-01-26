Перший випадок смертельного коронавірусу зафіксували у Канаді

У Канаді зафіксували перший випадок смертельного коронавірусу. Захворювання виявили у 50-річного чоловіка, який нещодавно повернувся у Торонто із китайського Уханя.

Чоловіку стало зле, коли він прибув у Канаду, тому 22 січня він звернувся за допомогою до лікарів. Медики, які приїхали на виклик до пацієнта, були одягнені у спеціальний захисний одяг. Про це пише Insider.

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Коронавірус лікарі підтвердили лише в суботу, 25 січня. Встановити діагноз у хворого чоловіка вдалося після проведеного в лікарні спеціального аналізу, який показав позитивний результат.

Наразі стан пацієнта стабільний, його розмістили в окремій палаті медичного центру Саннібрук.

Коронавірус – що це? Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини. Основні симптоми захворювання: лихоманка, головний біль, кашель, ускладнене дихання, слабкість. Досі вважали, що коронавірус вражає тварин. Передача від людини до людини досить обмежена. Точні причини спалаху в Китаї ще з'ясовують.

Смертельний коронавірус з Китаю: останні факти

Коронавірус, який спалахнув у Китаї, вийшов за межі країни. Хвороба добралась до Таїланду, Японії, Гонконгу, Південної Кореї, Саудівської Аравії, Сінгапуру, В'єтнаму, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канади. Декілька тривожних випадків перевіряють у Росії.

У Китаї кількість загиблих становить 54 людини.

За пів доби зафіксовано щонайменше 300 нових випадків інфікування, всього кількість заражених становить вже понад 2 тисячі осіб.

У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.

Відомо, що китайським лікарям вже вдалося вилікувати 36 пацієнтів від смертельного виду коронавірусу;

В Китаї влада вживає усіх можливих заходів, аби запобігти епідемії. Там вже ввели карантин у деяких містах, зокрема, суворі обмеження у праві пересування застосовані в Ухані, звідки почалося зараження.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів. Окрім того, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинять рух автобусів. В аеропортах низки країн додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.

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