Підготовка до коронавірусу: у МОЗ рекомендують перенести операції
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Міністерство охорони здоров'я закликало обласні державні адміністрації почати відтерміновувати проведення планових операцій, щоб була можливість підготувати лікарні до спалаху коронавірусу.
Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу.
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Головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко
“Ми зараз рекомендуємо всім департаментам охорони здоров'я обласних державних адміністрацій відтерміновувати проведення планових операцій. Щоб підготувати лікарні та, щоб вони не були заповнені у разі виникнення спалаху”.
Коронавірус Covid-19: коротко
- Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
- Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
- Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
- Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
- МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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