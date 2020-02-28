24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Підготовка до коронавірусу: у МОЗ рекомендують перенести операції

-
МОЗ просить відтермінувати операції / Unsplash

Міністерство охорони здоров'я закликало обласні державні адміністрації почати відтерміновувати проведення планових операцій, щоб була можливість підготувати лікарні до спалаху коронавірусу.

Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу.

Також на тему: Скільки в Україні інфекційних боксів для пацієнтів з підозрою на коронавірус

 
Головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко
“Ми зараз рекомендуємо всім департаментам охорони здоров'я обласних державних адміністрацій відтерміновувати проведення планових операцій. Щоб підготувати лікарні та, щоб вони не були заповнені у разі виникнення спалаху”.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Профілактика захворювань Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 лютого 14:17 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
20 лютого 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
Новини
Більше новин
Залиште відгук