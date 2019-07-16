Підготовка до зачаття: що має робити чоловік
Під час планування вагітності, потрібно особливо слідкувати за своїм здоров'ям. Та пройти необхідні обстеження, не тільки жінкам, а й чоловікам.
Чек-лист обстежень для майбутнього тата склала гінеколог Анна Поволоцька.
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Які обстеження має пройти чоловік перед зачаттям дитини?
1. Огляд уролога-андролога. Для виключення пахових гриж, водянки яєчка, аномалій розвитку. А також лікар візьме мазок з уретри на ступінь чистоти. Можна відразу здати аналіз на хламідії, мікоплазму та уреаплазмозу.
2. УЗД органів мошонки і передміхурової залози.
3. І звичайно, спермограма для виявлення патологічних форм сперматозоїдів і наявності запалення.
Перед зачаттям чоловік обов'язково має вести здоровий спосіб життя
Зміни у способі життя
- відмова від алкоголю і нікотину;
- достатній сон, помірна фізична активність і відсутність стресів;
- нормалізація маси тіла, виключення сидячого способу життя;
- обмеження вібруючого впливу і високих температур на організм;
- відмова від синтетичного одягу, що стискає;
- прийом полівітамінів;
- виключення контакту з токсичними речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання;
- профілактика простудних захворювань, інфекцій і травм.
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