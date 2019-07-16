Підготовка до зачаття: що має робити чоловік

378 Читать новость на русском
Що робити чоловіку перед зачаттям
Що робити чоловіку перед зачаттям / pixabay.com

Під час планування вагітності, потрібно особливо слідкувати за своїм здоров'ям. Та пройти необхідні обстеження, не тільки жінкам, а й чоловікам.

Чек-лист обстежень для майбутнього тата склала гінеколог Анна Поволоцька.

Читайте також: Як швидше завагітніти: ефективні рекомендації від лікарів

Які обстеження має пройти чоловік перед зачаттям дитини?

1. Огляд уролога-андролога. Для виключення пахових гриж, водянки яєчка, аномалій розвитку. А також лікар візьме мазок з уретри на ступінь чистоти. Можна відразу здати аналіз на хламідії, мікоплазму та уреаплазмозу.

2. УЗД органів мошонки і передміхурової залози.

3. І звичайно, спермограма для виявлення патологічних форм сперматозоїдів і наявності запалення.

Перед зачаттям чоловік обов'язково має вести здоровий спосіб життя
Перед зачаттям чоловік обов'язково має вести здоровий спосіб життя

Зміни у способі життя 

  • відмова від алкоголю і нікотину;
  • достатній сон, помірна фізична активність і відсутність стресів;
  • нормалізація маси тіла, виключення сидячого способу життя;
  • обмеження вібруючого впливу і високих температур на організм;
  • відмова від синтетичного одягу, що стискає;
  • прийом полівітамінів;
  • виключення контакту з токсичними речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання;
  • профілактика простудних захворювань, інфекцій і травм.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
11-місячна дитина випала з 5 поверху в руки перехожих
сьогодні
7487
Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Поради Вагітність і пологи Чоловіче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
7177
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 14967
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2750
Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
6 липня 08:49 Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
Настя Сукач 4123
Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
5 липня 19:42 Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
10844
Новини
Більше новин
Залиште відгук