Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

Симптоми коронавірусу не специфічні, їх легко можна сплутати з застудою чи іншим інфекційним захворюванням. Втім, захворіти на коронавірус таки небезпечніше. Пояснюємо, як виявити у себе коронавірус Covid-19, чи зроблять вам тест на наявність інфекції SARS-2-Cov та як лікуватимуть, якщо діагноз підтвердять.

Останні дослідження й оцінки вчених вказують на те, що коронавірус може вразити від 60%, а за найгіршими прогнозами до 90% населення по всьому світу. Такі оцінки лякають й заспокоюють водночас. Адже, це означає, що за сприятливих умов, якісного лікування багато людей попри зараження, одужають.

До теми: Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція

Перші симптоми коронавірусу

Симптоми коронавірусу гарячка;

кашель;

задишка (ускладнене дихання). Симптоми можуть проявитися через 2–14 днів після зараження новим коронавірусом. У багатьох пацієнтів SARS-CoV-2 спричиняє запалення обох легень.

Уявімо, у вас кілька днів підвищена температура тіла, кашель чи нежить. Ви панікуєте й телефонуєте до свого сімейного лікаря, просите, аби до вас приїхала бригада швидкої медичної допомоги в захисних костюмах і провели вам аналіз на коронавірус.

Ймовірно, вам відмовлять. Для того, щоб лікарі протестували вас на Covid-19, ви мали б повернутися з за кордону, або контактувати з хворим, у якого вже підтвердили коронавірус. Інакше, алгоритми розроблені ВООЗ та яким слідує МОЗ наразі не передбачають проведення перевірки на Covid-19.

Тому, варіант А – зрозуміти, що коронавірус у 80% випадків проходить в легкій формі, а хворі не завжди потребують госпіталізації, слідкувати за станом здоров'я, повідомляти телефоном свого сімейного лікаря про будь-яке погіршення самопочуття, та обов'язково ізолюватися щонайменше на 14 днів.

Важливо: Якщо у вас симптоми інфекційного захворювання, ізолюйтеся та обов'язково повідомте про це свого сімейного лікаря! Саме він скаже, що робити при будь-яких ускладненнях та саме він може призначити вам проведення тесту на коронавірус. Якщо ви захворіли, але декларації з лікарем немає, все одно, зателефонуйте в реєстратуру найближчої до вас поліклініки.

Зазначимо, що МОЗ дозволив "швидкій" виїжджати на температуру до тих, хто має підозру, тому за телефоном 103 теж можна звертатися. Спершу медики проведуть тести на грип та інші віруси, наприклад, аденовіруси, риновіруси та інші типи коронавірусів.

Варіант В – зробити тест на наявність коронавірусу самостійно. Така послуга вже доступна в кількох приватних лабораторіях.

Не панікуйте

Варто розуміти, що якщо ви дійсно не були за кордоном та не контактували з людьми, які хворі на коронавірус, ймовірність, що ви заражені – низька.

Втім, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни робити тести на коронавірус при найменшій підозрі.

"Неможливо боротися з пандемією наосліп. Необхідно знати, де відбувається зараження", – заявили у ВООЗ.

І це дійсно так, якщо в Україні люди зможуть швидко виявляти коронавірус – поширення хвороби вдасться зупинити, а поки залишайтеся вдома.

Що треба знати про тести на коронавірус

Їх є два види: експрес-тести й ПЛР-дослідження. Для експрес-тесту у вас візьмуть кров з пальця та вже за 10 хв ви знатимете результат. Він визначає, чи є в організмі антитіла до вірусу. Але тут важливо знати, що антитіла з’являються лише на 5—7 день інфікування.

Якщо експрес-тест підтвердить коронавірус, діагноз обов'язково перевірятимуть ще раз за допомогою ПЛР-дослідження, зразки аналізу відправляють до лабораторії, а результат буде наступного дня.

А якщо тест позитивний – як в Україні лікують людей з коронавірусом

Якщо, у вас підтверджують коронавірус, вас госпіталізують до інфекційної лікарні.

Специфічного лікування від коронавірусу наразі немає. У всьому світі ускладнення від Covid-19 лікують відповідно до індивідуального перебігу хвороби пацієнта. Зазвичай, коронавірус провокує в пацієнта розвиток пневмонії, власне її й лікують медики.

В обласних лікарнях є базові реанімаційні комплекти, до яких входить обладнання для штучної вентиляції легень, які може знадобитися у разі ускладнень. У критичних випадках можуть знадобитися апарати для штучного насичення крові киснем – але таких в Україні приблизно вісім, майже всі вони у столиці. За необхідності апарати везтимуть у регіони, або пацієнта – до Києва.

Період одужання може тривати приблизно декілька тижнів. У ВООЗ зазначили, що період одужання може тривати до 6 тижнів.

Варто розуміти, що від коронавірусу можна одужати, головна його небезпека – швидкість поширення та висока смертність серед старших людей вікової категорії 80+, а також людей із хронічними хворобами.

Тому, найкращим рішенням буде самоізоляція, гігієна та спокій. Здорово харчуйтеся, добре висипайтеся та не нервуйте. Хороший імунітет – запорука вашого здоров'я.

P.S. Також не вірте, що імунітет можна підвищити добавками чи вітамінами, лише здоровий спосіб життя!

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