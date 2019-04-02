Підтримка багатодітних родин і декрет для чоловіків: які нововведення чекають на українців

В Україні готують нововведення для батьків у декреті – з 1 квітня вже зросла допомога багатодітним сім’ям. На третю і кожну наступну дитину до 6 років щомісяця виплачуватимуть 1 700 гривень.

Крім цього, планують запровадити додаткову відпустку для чоловіків. ЇЇ надаватимуть одразу після народження дитини.

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Батько в декреті – для України явище досі незвичне.

Родина Горватів – переселенці, тому таке рішення було вимушеним. 4-річна Софійка щоранку проводжає маму на роботу і залишається з татком. Вже кілька років Дмитро Горват у відпустці по догляду за дитиною.



Дмитро Горват з 4-річною Софійкою

Дитину родині просто нема з ким залишити. Дитячий садок – не вихід через щільний робочий графік батьків. Тож молодий татко з дівчинкою з перших хвилин життя

Ми були в пологовому залі разом з дружиною, о 3 годині все закінчилося, а о 6 ранку мені довелося їхати на роботу, нікого не цікавило: дитина у тебе, дружина або все інше. Якщо буде 10-денна відпустка – це буде велика допомога дружині. Чоловік не повинен соромитися помити підлогу, тарілки чи приготувати їсти,

– сказав Дмитро Горват, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

На розгляд Верховної Ради внесли законопроект, який передбачає додаткову відпустку для батьків новонароджених малюків.

Чоловік із збереженням робочого місця має право написавши заяву отримати відпустку терміном до 10 днів при цьому йому зберігається заробітна плата,

– зазначив народний депутат України Геннадій Кривошея.

Передбачається, що таку можливість чоловіки отримуватимуть одразу після народження дитини.

Для багатьох країн татусі у декреті – звична практика. У Швеції, наприклад, 480 днів оплачуваної відпустки по догляду за дитиною розподіляються між обома батьками. В Україні ж народжувати стимулюють в інший спосіб: з 1 квітня підвищують допомогу багатодітним сім’ям.

Кожна багатодітна сім'я отримає на 3, 4 і наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму на дитину до 6 років,

– заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

На такі виплати цьогоріч передбачили майже 2,5 мільярдів гривень. Щоб оформити допомогу, слід звернутися до найближчого відділення соціального захисту, кажуть у Мінсоцполітики. Паперової тяганини буде багато, підозрює юрист і багатодітний батько Атаджан Чулієв, який є батьком трійнят Домініки, Валерії, Аміни і їхня молодшої сестрички Маліка.



Багатодітна родина Чулієвих

Народжували для себе, тому державі дякуємо за будь-яку допомогу. Інше питання – розмір. 1700 грн, якщо я не помиляюся, то при нинішньому рівні цін для нашої родини – тричі сходити за продуктами,

– заявив багатодітний батько Атаджан Чулієв.

В Україні щомісячна допомога по догляду за дитиною – 860 гривень. Понад 10 тисяч виплачують одразу при народженні. Решту виплат – більш ніж 41 тисячу протягом трьох років. З вересня 2018 року у пологовому кожній мамі вручають "пакунок малюка" з усім необхідним в перший рік життя.

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З січня 2019 року уряд надає ще й компенсацію на послуги няні. Сім’я, яка оформила "муніципальну няню" щомісяця одержує понад 1 600 гривень. У такий спосіб, кажуть урядовці, намагаються рятувати Україну від демографічної кризи.

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