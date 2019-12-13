Підвищений кальцій: непомітні симптоми та чим небезпечний такий стан
Кальцій – один з електролітів організму. Підвищення або зниження кальцію щодо норми може загрожувати життю. Часто можна чути рекомендації про те, як підвищити рівень кальцію. Однак, надмірна його кількість в організмі є не менш небезпечною.
Лікарка-ендокринолог Ірина Чикалова розповіла, чим небезпечний підвищений рівень кальцію в організмі, як розпізнати цей стан та запобігти йому.
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Чому кальцій важливий для нашого організму
Майже 99% кальцію знаходиться в кістках. Він також міститься в клітинах, особливо м'язів, і крові.
Кальцій необхідний для:
- Здоров'я кісток і зубів.
- Скорочення м'язів.
- Нормального функціонування багатьох ферментів.
- Згортання крові.
- Нормального серцевого ритму.
Організм ретельно контролює кількість кальцію в клітинах і крові за допомогою двох гормонів: паратиреоїдного і кальцитоніну.
Однак бувають ситуації, коли кальцій в крові підвищується.
Надмірне споживання продуктів з вмістом кальцію та вітаміну Д негативно впливає на організм
Коли кальцію в організмі забагато
Підвищення кальцію – це важкий стан, який вимагає негайного лікування.
- Гіперпаратіреоз.
- Надмірне споживання кальцію.
- Надмірне споживання вітаміну Д.
- Рак.
- Захворювання кісток.
- Малорухливий спосіб життя.
Підвищений рівень кальцію може бути симптомом, який вказує на онкологію
Симптоми підвищеного кальцію в організмі людини
Спочатку виникають проблеми з травленням (нудота, блювота), спрага, часте сечовипускання.
При важких формах – дезорієнтація і кома.
Лікування підвищеного рівня кальцію залежить від причин його підвищення.
Відхилення від норми зустрічаються досить часто, а от діагностують його зазвичай із запізненням.
Тому, важливо контролювати рівень кальцію в організмі. Діагностуванням рівня кальцію займаються ендокринолог.
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