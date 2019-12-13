Підвищений кальцій: непомітні симптоми та чим небезпечний такий стан

Кальцій – один з електролітів організму. Підвищення або зниження кальцію щодо норми може загрожувати життю. Часто можна чути рекомендації про те, як підвищити рівень кальцію. Однак, надмірна його кількість в організмі є не менш небезпечною.

Лікарка-ендокринолог Ірина Чикалова розповіла, чим небезпечний підвищений рівень кальцію в організмі, як розпізнати цей стан та запобігти йому.

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Чому кальцій важливий для нашого організму

Майже 99% кальцію знаходиться в кістках. Він також міститься в клітинах, особливо м'язів, і крові.

Кальцій необхідний для:

Здоров'я кісток і зубів.

Скорочення м'язів.

Нормального функціонування багатьох ферментів.

Згортання крові.

Нормального серцевого ритму.

Організм ретельно контролює кількість кальцію в клітинах і крові за допомогою двох гормонів: паратиреоїдного і кальцитоніну.

Однак бувають ситуації, коли кальцій в крові підвищується.



Надмірне споживання продуктів з вмістом кальцію та вітаміну Д негативно впливає на організм

Коли кальцію в організмі забагато

Підвищення кальцію – це важкий стан, який вимагає негайного лікування.

Причини підвищеного рівня кальцію: Гіперпаратіреоз.

Надмірне споживання кальцію.

Надмірне споживання вітаміну Д.

Рак.

Захворювання кісток.

Малорухливий спосіб життя.



Підвищений рівень кальцію може бути симптомом, який вказує на онкологію

Симптоми підвищеного кальцію в організмі людини

Спочатку виникають проблеми з травленням (нудота, блювота), спрага, часте сечовипускання.

При важких формах – дезорієнтація і кома.

Лікування підвищеного рівня кальцію залежить від причин його підвищення.

Відхилення від норми зустрічаються досить часто, а от діагностують його зазвичай із запізненням.

Тому, важливо контролювати рівень кальцію в організмі. Діагностуванням рівня кальцію займаються ендокринолог.