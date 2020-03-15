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Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом

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При коронавірусі не можна використовувати протизапальні / Unsplash

Глава МОЗ Франції Олів'є Веран наголосив, що в разі захворювання COVID-19 не можна приймати протизапальні ліки – ібупрофен, кортизон і інші.

Прийом протизапальних препаратів при захворюванні коронавірусною інфекцією (COVID-19) може погіршити ситуацію, тому при високій температурі краще прийняти парацетамол. Про це він повідомив у себе в Twitter.

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Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран
“COVID-19: прийом протизапальних засобів (ібупрофен, кортизон) може стати фактором, що загострює інфекцію. Якщо у вас жар – прийміть парацетамол. Якщо ви вже приймаєте протизапальні препарати, або у вас є сумніви, проконсультуйтеся з лікарем”.

Важливо: Ліків та вакцини проти коронавірусу наразі немає! Усі пропозиції на ринку – це спекуляції. Вчені усього світу наразі намагаються знайти ефективні ліки проти коронавірусу.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Ліки Медицина
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