Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом
Глава МОЗ Франції Олів'є Веран наголосив, що в разі захворювання COVID-19 не можна приймати протизапальні ліки – ібупрофен, кортизон і інші.
Прийом протизапальних препаратів при захворюванні коронавірусною інфекцією (COVID-19) може погіршити ситуацію, тому при високій температурі краще прийняти парацетамол. Про це він повідомив у себе в Twitter.
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Важливо: Ліків та вакцини проти коронавірусу наразі немає! Усі пропозиції на ринку – це спекуляції. Вчені усього світу наразі намагаються знайти ефективні ліки проти коронавірусу.
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу
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