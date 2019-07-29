Післяпологовий психоз: причини та симптоми

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Післяпологовий психоз
Післяпологовий психоз

Після пологів жінки піддаються підвищеному ризику виникнення або рецидиву психічних захворювань.

Післяпологовий психоз найчастіше спостерігається у пацієнтів з діагностованим біполярним розладом, але також може зустрічатися у жінок з великою депресією з психозом, шизофренією або шизоафективним порушенням, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Післяпологовий психоз вимагає термінової госпіталізації, а також комплексного медичного обстеження і психіатричного лікування. Психоз є порушенням сприйняття людиною реальності.

Основні симптоми післяпологового психозу

  1. Марення – фіксовані, помилкові, своєрідні переконання, які не засновані на реальності (хвора вважає, що її дитини хочуть вбити лікарі).
  2. Галюцинації – сенсорні відчуття без фізичної сенсорної стимуляції, включаючи тактильні, зорові, слухові, смакові і нюхові відчуття (хвора чує голоси лікарів, які "хочуть вбити" її дитину).
  3. Дезорганізація думок (хвора не може чітко структурувати думки, це проявляється у своєрідній безглуздою мовою).
  4. Неорганізована поведінка (хвора бігає по палаті і ховається під ліжко).

Післяпологовий психоз має генетичну схильність
Післяпологовий психоз має генетичну схильність

Чому виникає післяпологовий психоз

Післяпологовий психоз зустрічається відносно рідко – від 1 до 2 випадків на 1000 народжень. Набагато рідше, ніж післяпологовий блюз і післяродова депресія.

Фактори ризику розвитку післяпологового психозу:

● Сімейна історія післяпологового психозу (був у мами, сестер, бабусь);
● Виставлений діагноз біполярного розладу, шизофренії або шизоаффективного розлади;
● Сімейний анамнез біполярного розладу (було у мами, сестер, бабусь);
● Перша вагітність;
● Припинення прийому психіатричних препаратів при вагітності.

Етіологія післяпологового психозу невідома, але дослідження вказують на генетичні, імунологічні і гормональні чинники. Також, можливий фактор ризику – це тривале позбавлення сну.

Немає доказів зв'язку між стресовими життєвими подіями й розвитком післяпологового психозу.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Вагітність і пологи Психологія Жіноче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
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