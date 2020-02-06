Пластир для діабетиків успішно пройшов тестування

Пластир самостійно вимірює рівень глюкози в крові та випускає інсулін, коли це потрібно. Технологія дозволить мільйонам людей не залежати від уколів, а головне – не допустити критичного рівня глюкози в організмі.

Група вчених із США успішно протестувала розумний пластир для доставлення інсуліну в організм на моделях великих тварин – свинях. Пластир призначений для використання впродовж доби та не потребує контролю пацієнта. Робота опублікована на сайті Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

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Як діє пластир

Пластир імітує функцію підшлункової залози, що контролює рівень цукру в крові.

Ефективність та безпечність пластиру доведена на мишах у 2015 році, а тепер пластир випробували на свинях, середня вага яких близько 25 кг. Вчені вже подали заявку на схвалення технології для клінічних досліджень на людях.

Розумний пластир містить дози інсуліну, які завантажені в спеціальні мікроголки довжиною менш як 1 мм.

Коли рівень глюкози досягає критичного рівня, пластир безболісно доставляє інсулін в кров. Після того, як рівень цукру повертається до норми, подача інсуліну сповільнюється.

Розробити технологію розумної доставки інсуліну в організм людини завжди було мрією. Якщо результати клінічних досліджень підтвердять ефективність у людей, але це стане революцією в лікуванні діабету,

– заявив співавтор дослідження Джон Бьюз.

Пластир замінить щоденні ін'єкції, а також інсулінові помпи, впевнені вчені.



Діабет ІІ типу можна "наїсти", відтак, слідкуйте за кількістю спожитого цукру та якістю харчування/Фото:Unsplash

Що варто знати про діабет

Діабет – хронічне захворювання внаслідок якого, підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну чи організм не може ефективно використовувати інсулін, що продукується.

Діабет І типу (або ж інсулінозалежний) – викликаний недостатнім виробленням інсуліну. Причини виникнення невідомі.

(або ж інсулінозалежний) – викликаний недостатнім виробленням інсуліну. Причини виникнення невідомі. Діабет ІІ типу (інсулінонезалежний) – виникає через неефективне використання інсуліну організмом. Більшість випадків діабету цього типу пов'язані з надлишком ваги чи недостатньою фізичною активністю.

(інсулінонезалежний) – виникає через неефективне використання інсуліну організмом. Більшість випадків діабету цього типу пов'язані з надлишком ваги чи недостатньою фізичною активністю. Гестаційний діабет – викликаний підвищенням рівня цукру у крові, яке розвивається у жінок під час вагітності.

Симптоми діабету Спрага

Постійне відчуття голоду

Втрата ваги

Відчуття втоми

Погіршення зору

Надмірне сечовиділення

Хворі на діабет мають у 2-3 вищий ризик розвитку інфаркту та інсульт за інших. Загальний ризик смерті, як мінімум вдвічі більший за людей того ж віку, які не хворіють на діабет. 6,2% cмертей у світі пов'язано з діабетом. Діабет є основною причиною ниркової недостатності.

Людям із цукровим діабетом І типу потрібна щоденна інсулінотерапія, регулярний контроль глюкози у крові та здорова дієта і здоровий спосіб життя, аби уникнути багатьох ускладнень, які зумовлює діабет.