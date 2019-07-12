Побутова хімія викликає ожиріння у людей

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Побутова хімія викликає ожиріння
Побутова хімія викликає ожиріння / pixabay.com

Боротися з ожирінням важко не тільки тому, що схуднення вимагає сили волі, якої часто не вистачає. Судячи з останніх даних, ми в прямому сенсі купаємося в хімікатах, які змушують наше тіло накопичувати жир.

Американські ендокринологи взяли 194 зразки пилу в домівках штату Північна Кароліна. Вони виділили з пилу хімічні домішки й протестували їх на здатність стимулювати розвиток жирових клітин на клітинній моделі.

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Виявилося, дві третини виділених речовин запускали механізми, які приводили до розростання зразків жирової тканини. Причому для цього були потрібні зовсім невелика кількість – 100 мікрограмів.

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Зараз вчені прицільно займаються хімікатами, яких було особливо багато в зразках з тих будинків, де жили діти з ожирінням. Багато з них містяться в пральних порошках, засобах для чищення поверхонь і миття посуду, а також в косметичних засобах і фарбах.

До речі, ожиріння – далеко не єдина проблема, якою нас може нагородити домашнє прибирання. Нещодавно в журналі Scientific Reports були опубліковані дані про те, що фталати (діетілгексілфталат) і бісфенол-153 (поліхлоровані дифенил-153) можуть знижувати чоловічу фертильність. Ці речовини є у всьому, що оточує сучасну людину: в пластмасових предметах, фарбах і навіть в килимових покриттях.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Ожиріння
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