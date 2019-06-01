Погане виховання викликає хвороби у дітей

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Погане виховання шкодить здоров'ю дітей
Погане виховання шкодить здоров'ю дітей / pixabay.com

Відчуження і незацікавленість у вихованні дитини наносять їй шкода на генетичному рівні. Це може спровокувати хвороби у дорослому віці.

Дослідники Університету Лома Лінда виявили зв'язок між поганим вихованням і теломерами – кінцевими ділянками хромосом, які захищають їх від пошкоджень і розкладання.

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Коли ДНК не охороняється належним чином, клітини старіють швидше, а людина стає більш сприйнятливий до хвороб.

Погане виховання руйнує ДНК дітей
Погане виховання руйнує ДНК дітей

"У міру того, як зростає стрес в ранньому віці, теломери коротшають, збільшуючи ризик багатьох захворювань і передчасної смерті", – розповів Раймонд Кнутсен, провідний автор дослідження.

Вчені проаналізували ДНК більш 200 осіб. Ті, хто розповідав про "холодне" ставлення з боку матері і батька в дитинстві, мали теломери в середньому на 25% менше, ніж ті, у кого були хороші взаємини з батьками. Відзначається, що чим нижче рівень освіти, тим сильніше зв'язок між вихованням і генетикою.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти ДНК
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