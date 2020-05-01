Походження коронавірусу: Китай приховує дані з лабораторій в Ухані

Китайська сторона не погодилася на пропозицію Всесвітньої організації охорони здоров'я приєднатися до розслідування щодо виникнення OVID-19, та не допустила міжнародних фахівців до записів двох уханських лабораторій.

Про це заявив представник ВООЗ у КНР Годен Галеа, передає "Інтерфакс-Україна".

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Ми знаємо, що триває національне (започатковане китайською владою – ред.) розслідування, але на даному етапі нас не запросили приєднатися. Виявити джерела походження вірусу дуже важливо. Суть у тому, що ми повинні знати якомога більше, щоб не допустити повторення подібного,

– сказав Галеа.

ВООЗ робила пропозиції Держкомздоров’я Китаю і владі про співпрацю, однак не отримала запрошення. Галеа додав, що не бачить причин для відмови з боку Китаю.

Представника організації наголосив, що його колеги з ВООЗ переконані, що вірус виник в Ухані, і це "природний, а не штучний вірус".



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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