24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Як ховатимуть померлих від коронавірусу

- Читать новость на русском

Чи передбачені спеціальні заходи поховання жертв коронавірусу та чи можна проводити церемонію. Експерти розповіли, чому обов'язково будуть проводити дезінфекцію тіла після розтину.

В коментарі для Здоров'я 24 Юлія Грамотна представниця КМДА розповіла як проходить поховання померлих від коронавірусу. 

Читайте також: В Україні померла перша людина від коронавірусу – жінка з Радомишля: деталі

Щодо процесії поховання, то особливих вимог не передбачено. Втім, в умовах карантину, слід пам'ятати, що масові заходи заборонені. 

Це масовий захід, тому його треба проводити згідно з вимогами карантину. Адже коли ми посилюємо заходи безпеки, люди теж повинні їх дотримуватись. Поховання, воно повинне бути скромним. Це все прописано в загальних правилах. Скупчення понад 60 людей – може бути осередком поширення коронавірусу,
– розповіла Юлія Грамотна.

Під час брифінгу Ігор Кузін – заступник Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка зазначив, що згідно з рекомендаціями ВООЗ, після проведення розтину передбачена посилена дезінфекція. 

Рекомендації є доволі загальними, не специфічними щодо коронавірусу, але вони прописують специфічні процеси дезінфекції після проведення аутопсія – судово-медичної процедури,
– зазначив Кузін.

Як відомо, сьогодні померла перша жертва коронавірусу в Україні. Померла – 71-річна жінка з Радомишля. Жінка захворіла ще на початку березня, але не зверталася за допомогою. Вчора у неї підтвердили коронавірус, а вже сьогодні її стан різко погіршився, в обід лікарі повідомили про смерть жінки.


Дані про смерть від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я

По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться
сьогодні
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 19:34 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
сьогодні 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
сьогодні 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
12 березня 10:45 Найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки
Анастасія Лукашевська
11 березня 19:31 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська
Новини
Більше новин
Залиште відгук