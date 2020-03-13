Як ховатимуть померлих від коронавірусу

Чи передбачені спеціальні заходи поховання жертв коронавірусу та чи можна проводити церемонію. Експерти розповіли, чому обов'язково будуть проводити дезінфекцію тіла після розтину.

В коментарі для Здоров'я 24 Юлія Грамотна представниця КМДА розповіла як проходить поховання померлих від коронавірусу.

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Щодо процесії поховання, то особливих вимог не передбачено. Втім, в умовах карантину, слід пам'ятати, що масові заходи заборонені.

Це масовий захід, тому його треба проводити згідно з вимогами карантину. Адже коли ми посилюємо заходи безпеки, люди теж повинні їх дотримуватись. Поховання, воно повинне бути скромним. Це все прописано в загальних правилах. Скупчення понад 60 людей – може бути осередком поширення коронавірусу,

– розповіла Юлія Грамотна.

Під час брифінгу Ігор Кузін – заступник Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка зазначив, що згідно з рекомендаціями ВООЗ, після проведення розтину передбачена посилена дезінфекція.

Рекомендації є доволі загальними, не специфічними щодо коронавірусу, але вони прописують специфічні процеси дезінфекції після проведення аутопсія – судово-медичної процедури,

– зазначив Кузін.

Як відомо, сьогодні померла перша жертва коронавірусу в Україні. Померла – 71-річна жінка з Радомишля. Жінка захворіла ще на початку березня, але не зверталася за допомогою. Вчора у неї підтвердили коронавірус, а вже сьогодні її стан різко погіршився, в обід лікарі повідомили про смерть жінки.



Дані про смерть від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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