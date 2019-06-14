Покращити пам'ять та увагу: наскільки ефективні ігри, які тренують мозок

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Ігри для покращення пам'яті не працюють
Ігри для покращення пам'яті не працюють / pixabay.com

Мобільні додатки, які обіцяють зробити вас розумнішим за кілька хвилин на день – марна трата часу.

До такого висновку дійшов професор Уолтер Бут з Університету Флориди. Він витратив кілька років на вивчення ігор, які нібито тренують увагу і кмітливість.

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Бут стверджує, що у досліджень, які підтверджують користь тренувань мозку за допомогою додатків, є ряд проблем. Наприклад, якщо порівнювати здатності двох груп: тих хто користується "тренажерами" і тих, хто цього не робить, то може виявиться перевага перших. Але контрольні тести часто аналогічні завданням в додатку і націлені на ті ж навички. Це означає, що люди з першої групи просто роблять те ж саме, що і багато разів до цього.

ігри для покращення пам’яті не впливають на когнітивні здібності
Ігри для покращення пам’яті не впливають на когнітивні здібності

Позитивні результати у любителів додатків говорять тільки про те, що вони натренувались грати в конкретну гру, а не про поліпшення когнітивних здібностей в цілому,
– пояснив Бут.

Також різниця в результатах може бути обумовлена ​​ефектом плацебо, говорить професор. Гравці впевнені, що стали розумнішими, і показують результати вище, ніж до гри. Дослідникам потрібно визнати ймовірність цього ефекту і змінювати стандарти тестування.

Бут впевнений, що додатки, які обіцяють зробити з людини генія за кілька днів – не більше ніж маркетинговий хід. Поліпшення когнітивних здібностей – справа не завжди проста і весела, іноді на це потрібно все життя.

via GIPHY

Якщо вам подобаються подібні додатки, то продовжуйте грати, але не будуйте ілюзій. Для дійсно хороших результатів додайте до цього інші заняття, що стимулюють мозок – почніть вивчати іноземну мову або освоюйте музичний інструмент,
– порекомендував професор.

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Теги: Техно Новини Техно Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Мозок Додатки Інтернет
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