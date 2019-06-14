Покращити пам'ять та увагу: наскільки ефективні ігри, які тренують мозок

Мобільні додатки, які обіцяють зробити вас розумнішим за кілька хвилин на день – марна трата часу.

До такого висновку дійшов професор Уолтер Бут з Університету Флориди. Він витратив кілька років на вивчення ігор, які нібито тренують увагу і кмітливість.

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Бут стверджує, що у досліджень, які підтверджують користь тренувань мозку за допомогою додатків, є ряд проблем. Наприклад, якщо порівнювати здатності двох груп: тих хто користується "тренажерами" і тих, хто цього не робить, то може виявиться перевага перших. Але контрольні тести часто аналогічні завданням в додатку і націлені на ті ж навички. Це означає, що люди з першої групи просто роблять те ж саме, що і багато разів до цього.



Ігри для покращення пам’яті не впливають на когнітивні здібності

Позитивні результати у любителів додатків говорять тільки про те, що вони натренувались грати в конкретну гру, а не про поліпшення когнітивних здібностей в цілому,

– пояснив Бут.

Також різниця в результатах може бути обумовлена ​​ефектом плацебо, говорить професор. Гравці впевнені, що стали розумнішими, і показують результати вище, ніж до гри. Дослідникам потрібно визнати ймовірність цього ефекту і змінювати стандарти тестування.

Бут впевнений, що додатки, які обіцяють зробити з людини генія за кілька днів – не більше ніж маркетинговий хід. Поліпшення когнітивних здібностей – справа не завжди проста і весела, іноді на це потрібно все життя.

Якщо вам подобаються подібні додатки, то продовжуйте грати, але не будуйте ілюзій. Для дійсно хороших результатів додайте до цього інші заняття, що стимулюють мозок – почніть вивчати іноземну мову або освоюйте музичний інструмент,

– порекомендував професор.

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