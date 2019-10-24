Поліомієліт: чим небезпечна хвороба та як від неї рятуватися

24 жовтня відзначають світовий день боротьби з поліомієлітом — гостре інфекційне захворювання. Хвороба дуже швидко поширюється, і найчастіше це стається через брудні руки, заражену їжу та воду.

Ще пів століття тому поліомієліт викликали сильний страх. Поліовірус дуже легко передавався, особливо в літній період. Щороку хворіли десятки тисяч людей (найчастіше діти), тисячі з них залишалися паралізованими чи помирали через порушення дихання при паралічі дихальної мускулатури.

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Захворіти на поліомієліт може кожен, але найчастіше вірус уражає дітей віком до 5 років. В одного з 200 хворих на поліомієліт розвиваються деформації хребта і кінцівок, що стають причиною інвалідності.

Ліків проти поліо не існує, єдиний захист – вакцинація. До винайдення вакцини проти цієї хвороби лікування обмежувалося карантинами та використанням "залізних легень" – спеціальних металевих капсул, що дозволяли пацієнтам дихати, та запобігали смерті через задуху.

Вірус поліо може передаватися від людини до людини та інфікувати без жодних симптомів, поки не призведе до зараження того, хто не має щеплення.

Вакцинація від поліомієліту

Достатньо 6 доз вакцини, щоби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя. Згідно з Календарем профілактичних щеплень, оптимальний час для введення вакцин:

1 щеплення – 2-й місяць життя дитини (інактивована поліомієлітна вакцина);

2 щеплення – 4-й місяць (інактивована поліомієлітна вакцина);

3 щеплення – 6-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина);

4 щеплення – 18-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина);

5 щеплення – 6 років (оральна поліомієлітна вакцина);

6 щеплення – 14 років (оральна поліомієлітна вакцина).

Календар щеплень

В Україні востаннє випадки інфікування поліо сталися у 2015 році. Дві дитини (одна — віком 4 роки, друга — 10 місяців) не мали щеплень від поліо та отримали паралітичну форму поліомієліту.

Завдяки безпечним та ефективним вакцинам сьогодні значно менше людей живуть із наслідками хвороби, ніж до масової імунізації. Саме тому більшість дорослих людей вже не знайома зі страшними проявами поліомієліту. Люди забули, як виглядає хвороба, і які наслідки для здоров’я та життя вона має.

Спалаху поліомієліту у будь-якій країні можна запобігти лише у тому випадку, якщо вакцинацією охоплені не менше 95% дітей.

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