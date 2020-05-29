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Помер найстаріший чоловік у світі

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Найстарший чоловік на Землі
Найстарший чоловік на Землі / thesun.co.uk

Найстаріший чоловік на планеті Роберт Уейтон помер у Великобританії у віці 112 років. Причина смерті – рак легень.

Причиною смерті став рак легенів, повідомляє The Sun.

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Уейтон народився в 1908 році в місті Халл в Англії, але останні роки жив у місті Алтон. У нього було троє дітей, 10 онуків і 25 правнуків.

Колишній викладач і інженер пережив іспанський грип, дві світові війни, підйом і падіння Радянського Союзу, і винахід Інтернету.

У чоловіка знайшли рак легень
У чоловіка знайшли рак легень / Фото the sun

Він також побачив, як 26 прем'єр-міністрів приходять і йдуть та як п'ять монархів пішли з престолу.  Боб жартував, що таємницею його довголіття було "уникання вмирання".

На початку квітня Роберта Уейтона визнали найстарішим чоловіком на Землі. Цей титул перейшов до нього після смерті японця Тітецу Ватанабе, який 23 лютого помер у віці 112 років і 355 днів

Коли він про це дізнався, то сказав: "Ну, я не дуже задоволений, тому що це означає, що хтось помер".

Найстарішою жінкою на планеті є мешканка Японії Кане Танака. У січні їй виповнилося 117 років.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Онкозахворювання Новини Здоров'я Велика Британія Лікування Здоров'я
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