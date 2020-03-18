Померла перша собака, у якої виявили коронавірус

У Гонконзі померла перша собака, в якої підтвердили коронавірус. Втім, досі немає доказів, що домашні тварини можуть захворіти.

Собака знаходилася під примусовим карантином з 26 лютого. Тести, зроблені 12 і 13 березня, були негативними, відтак власниці дозволили забрати собаку додому, повідомило видання South China Morning Post.

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У власниці собаки теж раніше знайшли коронавірус, її госпіталізували 25 лютого, а 8 березня після одужання вона повернулася додому.

Загалом собаці за весь час було зроблено п'ять тестів на коронавірус.

60-річна господиня не дозволила проводити розтин собаки, щоб дізнатися причину смерті.

В управлінні сільського господарства, рибальства та охорони природи Гонконгу повідомили, що результати дослідження вказують на те, що вірус, ймовірно, поширився від заражених осіб і згодом заразив собаку.

Що відомо про коронавірус у тварин? Домашні тварини можуть заразитися коронавірусом, але не можуть його передавати.Такий висновок зробили фахівці з Гонконзького відділу сільського господарства, рибальства та охорони природи.



Міфи та правда про коронавірус/інфографіка 24 Каналу

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