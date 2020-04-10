24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Понад 100 тисяч людей померли від коронавірусу у світі

- Читать новость на русском
Скільки людей померли від коронавірусу в світі / unsplash.com

Через ускладнення COVID-19 у світі померли понад 100 тисяч хворих, інфікувалися коронавірусною інфекцією – 1 мільйон 647 тисяч людей.

Такі статистичні дані опублікував портал Worldometers.

Читайте також: Карантин – не вихід, 80% людей мають мати імунітет до COVID-19, – радник уряду Великобританії

Відтак, станом на вечір 10 квітня у світі померли 100 260 осіб.

За останню добу у світі підтвердили 4568 нових смертей від COVID-19. Про найбільшу кількість летальних випадків повідомили в Італії.

Втім "антирекорди" по смертності від коронавірусу наразі встановили четвірка країн:

  • Італія – 18 849.
  • США – 17 919.
  • Іспанія – 15 970.
  • Франція – 12 210.

При цьому за останню добу найбільшу кількість нових смертей підтвердили в США – 1228 і Великобританія – 980.

Всього у світі заразилися коронавірусом 1 млн 647 тис. 635 осіб. Лідером за кількістю інфікованих COVID-19 є США – 478 109 осіб. Понад 100 тисяч випадків підтверджені в Іспанії – 157 053, Італії – 147 577, Німеччині – 119 624, і Франції – 117 749.

Онлайн-карта поширення коронавірусу у світі

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 06:40 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
9 квітня 18:36 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
9 квітня 09:13 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська
7 квітня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин