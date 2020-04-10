Понад 100 тисяч людей померли від коронавірусу у світі

Через ускладнення COVID-19 у світі померли понад 100 тисяч хворих, інфікувалися коронавірусною інфекцією – 1 мільйон 647 тисяч людей.

Такі статистичні дані опублікував портал Worldometers.

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Відтак, станом на вечір 10 квітня у світі померли 100 260 осіб.

За останню добу у світі підтвердили 4568 нових смертей від COVID-19. Про найбільшу кількість летальних випадків повідомили в Італії.

Втім "антирекорди" по смертності від коронавірусу наразі встановили четвірка країн:

Італія – 18 849.

США – 17 919.

Іспанія – 15 970.

Франція – 12 210.

При цьому за останню добу найбільшу кількість нових смертей підтвердили в США – 1228 і Великобританія – 980.

Всього у світі заразилися коронавірусом 1 млн 647 тис. 635 осіб. Лідером за кількістю інфікованих COVID-19 є США – 478 109 осіб. Понад 100 тисяч випадків підтверджені в Іспанії – 157 053, Італії – 147 577, Німеччині – 119 624, і Франції – 117 749.

Онлайн-карта поширення коронавірусу у світі

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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