Популярна харчова добавка знижує імунітет при грипі

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Популярна харчова добавка знижує імунітет при грипі
Популярна харчова добавка знижує імунітет при грипі / unsplash.com

Американські фармакологи виявили, що популярна харчова добавка, яку часто додають до напівфабрикатів, сухих сніданків, може знижувати імунітет при боротьбі з грипом.

Мова йде про третинний бутілгідрохінон (tBHQ або Е319), який може знизити ефективність вакцини проти грипу, пише Experimental Biology.

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Дослідники провели експерименти над мишами і виявили, що харчова добавка ставала перешкодою у боротьбі організму гризунів з вірусом грипу.

Такі миші показували ослаблену імунну відповідь на інфекцію грипу. Це призвело до серйозних симптомів під час подальшої інфекції грипу.

У таких тварин також порушувалася функція імунної системи, що відповідає за запобігання повторного захворювання. Це й може знизити ефективність вакцин проти грипу.

За словами дослідників, добавка Е319 не завжди вказується на етикетках продуктів, і вона поширена у різних маслах і продуктах з високим вмістом жиру. 

via GIPHY

Е319 також міститься у багатьох продуктах – від замороженого м’яса до різних снеків і жирних продуктів, зокрема, у супах, соусах.
Тому медики радять скоротити вживання цих продуктів.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Лікування
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