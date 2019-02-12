Популярна серед українок операція провокує рак

Популярні текстуровані імплантати фірми Allergan, Plc не так безпечні, як здаються. Збільшення грудей з їх допомогою викликає рідкісний тип раку – анапластичну великоклітинну лімфому.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США провело детальний аналіз зв’язку між грудними імплантатами і рідкісним раком імунної системи, пише FGA.

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Для цього їх знадобилося 660 медичних звітів про випадки анапластичної великоклітинної лімфоми (BIA-ALCL), які пов'язані з імплантатом молочної залози в США з 2010 року.

Анапластична великоклітинна лімфома – що це? Це рідкісний тип лімфоми (злоякісних пухлин, що виникають з лімфоцитів), який піддається лікуванню. Він може виникнути навколо грудних імплантатів. BIA-ALCL найчастіше зустрічається у пацієнтів з грудними імплантатами з текстурованою поверхнею. Це рак імунної системи, а не тип раку молочної залози. При ранньому виявленні BIA-ALCL зазвичай виліковний.



Захворювання проявляється розвитком безболісних і збільшених лімфатичних вузлів. Загальні ознаки включають втрату апетиту і втому, а також лихоманку, втрату ваги і нічну пітливість

Аналіз показав, що зафіксували 457 унікальних випадків лімфоми, включаючи дев'ять смертей пацієнтів.



Грудні імплантати можуть викликати рак ​

Наразі точний характер зв'язку між імплантатами і лімфомою, як і саму причину виникнення раку, вчені ще не встановили.

Мамопластика – що це? Це пластична операція на молочній залозі, яка полягає в зміні її форми і (або) зміну розміру молочної залози (збільшення або зменшення).



Якщо мова йде про збільшення грудей, то хірурги під час пластичної операції встановлюють імплантати під тканину молочної залози або навіть під м’язи, в результаті чого тіло утворює захисну капсулу. У більшості випадків ознаки анапластичної великоклітинної лімфоми виявляли поблизу імплантату і саме під цією капсулою.

Дослідники зазначають, що отримані результати дозволяють припустити, що пацієнти з грудними імплантатами мають підвищений ризик розвитку цього типу раку.

Нині імплантати фірми Allergan, Plc вже відкликають з Євросоюзу, а Французьке національне агентство з безпеки лікарських засобів призупинило їх продаж. Відзначимо, саме ці імплантати часто використовують українські пластичні хірурги. Але наші медики не готові від них відмовитися.



ЄС відкликав ці імплантати

"Якщо брати за ціною, то це найдорожчий імплантат. Звичайно, пацієнти хочуть найдорожчі імплантати. Пара анатомічних – більше тисячі доларів", – пояснив пластичний хірург Едгар Камінський.

Україна, США та інші країни не планують забороняти імплантати.

"Цю текстуру використовують дуже багато фірм. Тому якщо ми говоримо, що вона щось робить погане, ми повинні відкликати, заборонити всі імплантати з такою формою", – пояснив Камінський.

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