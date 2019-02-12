Популярна їжа може містити інфекцію, що призводить до зараження крові та смерті
Вчені з Портлендського державного університету у США виявили, що їжа, багата жирами і цукром, збільшує ризик важкого сепсису (зараження крові), який може швидко привести до смерті.
Дослідники провели експеримент над мишами, пише MedicalXpress.
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Вони перевели гризунів на раціон харчування для якого характерний низький вміст харчових волокон, а також високий рівень жирів і вуглеводів (фаст-фуд).
Це серйозне захворювання, яке виникає в організмі при надмірній або недостатній реакції організму на інфекційне захворювання (інфекцію).
Виявилося, що у гризунів посилилося хронічне запалення, виникла схильність до розвитку сепсису (зараження крові). Експеримент показав, що у тварин, які харчувалися нездоровою їжею, зросла смертність у порівнянні з гризунами, раціон яких складався з здорової їжі.
Вчені переконують, що це не пов'язано зі змінами в масі тіла або в складі мікробіоми кишечника. Схоже, що дієта маніпулює функцією імунних клітин, через що організм більш сприйнятливий до сепсису. Через це після появи сепсису, можна померти швидше.
• кров'яний тиск значно нижче звичайного;
• частота пульсу значно вище звичайної;
• задишка;
• слабкість, виснаженість;
• сплутаність свідомості, зміни в нормальній поведінці;
• знижене виділення сечі.
Дослідники сподіваються, що отримані ними результати допоможуть лікарям запобігати розвитку важкого стану у пацієнтів, контролюючи їх дієту.
Оскільки сепсис і септичний шок більш поширені серед літніх людей і людей з хронічними захворюваннями, то смертність від сепсису висока, і може досягати 40%.
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