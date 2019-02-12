Популярна їжа може містити інфекцію, що призводить до зараження крові та смерті

Вчені з Портлендського державного університету у США виявили, що їжа, багата жирами і цукром, збільшує ризик важкого сепсису (зараження крові), який може швидко привести до смерті.

Дослідники провели експеримент над мишами, пише MedicalXpress.

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Вони перевели гризунів на раціон харчування для якого характерний низький вміст харчових волокон, а також високий рівень жирів і вуглеводів (фаст-фуд).

Сепсис – що це? Це серйозне захворювання, яке виникає в організмі при надмірній або недостатній реакції організму на інфекційне захворювання (інфекцію).

Виявилося, що у гризунів посилилося хронічне запалення, виникла схильність до розвитку сепсису (зараження крові). Експеримент показав, що у тварин, які харчувалися нездоровою їжею, зросла смертність у порівнянні з гризунами, раціон яких складався з здорової їжі.

Вчені переконують, що це не пов'язано зі змінами в масі тіла або в складі мікробіоми кишечника. Схоже, що дієта маніпулює функцією імунних клітин, через що організм більш сприйнятливий до сепсису. Через це після появи сепсису, можна померти швидше.

Сепсис – симптоми • підвищена температура тіла (більше ніж 38 градусів) або значно знижена температура (менше ніж 36 градусів);

• кров'яний тиск значно нижче звичайного;

• частота пульсу значно вище звичайної;

• задишка;

• слабкість, виснаженість;

• сплутаність свідомості, зміни в нормальній поведінці;

• знижене виділення сечі.

Дослідники сподіваються, що отримані ними результати допоможуть лікарям запобігати розвитку важкого стану у пацієнтів, контролюючи їх дієту.

Оскільки сепсис і септичний шок більш поширені серед літніх людей і людей з хронічними захворюваннями, то смертність від сепсису висока, і може досягати 40%.

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