Популярна їжа може містити інфекцію, що призводить до зараження крові та смерті

2931 Читать новость на русском
Фаст-фуд може містити інфекцію, що призводить до зараження крові та смерті
Фаст-фуд може містити інфекцію, що призводить до зараження крові та смерті / unsplash.com

Вчені з Портлендського державного університету у США виявили, що їжа, багата жирами і цукром, збільшує ризик важкого сепсису (зараження крові), який може швидко привести до смерті.

Дослідники провели експеримент над мишами, пише MedicalXpress.

Читайте також: Яку піцу корисно їсти: відповідь дієтолога

Вони перевели гризунів на раціон харчування для якого характерний низький вміст харчових волокон, а також високий рівень жирів і вуглеводів (фаст-фуд).

 
Сепсис  – що це?

Це серйозне захворювання, яке виникає в організмі при надмірній або недостатній реакції організму на інфекційне захворювання (інфекцію).

Виявилося, що у гризунів посилилося хронічне запалення, виникла схильність до розвитку сепсису (зараження крові). Експеримент показав, що у тварин, які харчувалися нездоровою їжею, зросла смертність у порівнянні з гризунами, раціон яких складався з здорової їжі.

via GIPHY

Вчені переконують, що це не пов'язано зі змінами в масі тіла або в складі мікробіоми кишечника. Схоже, що дієта маніпулює функцією імунних клітин, через що організм більш сприйнятливий до сепсису. Через це після появи сепсису, можна померти швидше.

 
Сепсис – симптоми
• підвищена температура тіла (більше ніж 38 градусів) або значно знижена температура (менше ніж 36 градусів);
• кров'яний тиск значно нижче звичайного;
• частота пульсу значно вище звичайної;
• задишка;
• слабкість, виснаженість;
• сплутаність свідомості, зміни в нормальній поведінці;
• знижене виділення сечі.

Дослідники сподіваються, що отримані ними результати допоможуть лікарям запобігати розвитку важкого стану у пацієнтів, контролюючи їх дієту.

Оскільки сепсис і септичний шок більш поширені серед літніх людей і людей з хронічними захворюваннями, то смертність від сепсису висока, і може досягати 40%.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
сьогодні
4986
Теги: Здоров'я Здорове харчування Інфекція
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
сьогодні 17:30 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 1108
Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
12 лютого 14:00 Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
Олександр Бевза 2474
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 4861
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
6 лютого 16:00 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 8233
Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
6 лютого 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
1710
Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
5 лютого 16:20 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
Оксана Вербіцька 8312
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук