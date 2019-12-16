Популярні ліки можуть зменшити ризик виникнення раку грудей

Проведене в США дослідження показало, що прийом ібупрофену може знизити шанси захворіти на рак молочної залози у жінок з високим ризиком цього захворювання.

Робота під керівництвом Емі Дегнім, хірурга-онколога з клініки в Міннесоті, дозволила вченим зробити висновок про те, що регулярний прийом протизапальних препаратів, ібупрофену або напроксену, може захистити від онкозахворювань грудей, пише The Daily Mail.

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Зокрема, доктор Емі Дегнім стверджує, що використання цих препаратів ефективне для зниження ризику раку грудей після доброякісної біопсії молочної залози.

Як проходило дослідження?

Наукова група обстежила 3089 жінок, які хворіли на рак молочної залози в період між 1992 і 2001 роками. Попередньо ці учасниці проходили біопсію, яка підтвердила доброякісність пухлин. З усім тим, вірогідність захворіти на рак грудей в майбутньому оцінювалася для жінок як висока. В результаті у 313 жінок розвинувся рак молочної залози.



Ібупрофен зменшує ризик раку на 40% \ unsplash.com

Результати дослідження

Наукові фахівці виявили, що жінки, які приймали протизапальні препарати після проведення біопсії, були значно краще захищені від раку грудей. Конкретно, ті учасниці дослідження, які використовували ібупрофен або напроксен, демонстрували приблизно 40% зниження ризику раку молочної залози.

У свою чергу, жінки, які використовували аспірин, не мали ніякого зниження ризику раку молочної залози.

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