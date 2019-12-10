Популярні ліки у сім разів збільшують ризики виникнення кровотечі: вчені

Переваги приймання аспірину більше не переважують потенційної шкоди препарату для здоров'я. В умовах доступності нових препаратів і методів діагностики призначення аспірину має проходити під контролем лікаря, закликають вчені.

Попередні дослідження, проведені до 2000 року, вказують на переваги аспірину, однак нові дослідження вчених змінюють усталені уявлення, пише EurekAlert.

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Чому не можна призначати аспірин

Американські вчені прийшли до висновку, що аспірин не слід призначати для первинної профілактики серцево-судинних захворювань і раку.

У новому огляді вчені порівняли дані досліджень в період з 1978 року по 2002 рік з даними після 2005 року.

Спостереження не підтвердили переваги приймання аспірину.

Препарат не знижує ризики смертності від раку і серцевих нападів, – йдеться у висновках вчених.



Аспірин не слід призначати, як профілактику захворювань серця

Серед тисячі пацієнтів, які приймали аспірин протягом п'яти років, було в чотири рази менше випадків серцево-судинних подій, однак в сім разів більше випадків кровотеч.

При цьому ніякого позитивного впливу на рівень смертності не було зафіксовано.

Переваги аспірину більше не переважують потенційну шкоду.

Препарат не слід рекомендувати для первинної профілактики інсульту і серцевого для пацієнтів, у яких в анамнезі немає серцево-судинних захворювань, – резюмували вчені.