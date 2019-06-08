Популярні ліки вдвічі збільшують ризик перелому

347 Читать новость на русском
Популярні ліки вдвічі збільшують ризик перелому
Популярні ліки вдвічі збільшують ризик перелому / labiotech.eu

Психотропні препарати використовуються для лікування широкого спектру станів, включаючи депресію, біль і недоумство. Попри це, їх побічні ефекти значно збільшують ризик падінь і переломів.

Вчені з Австралії провели дослідження, у якому взяли участь більш ніж 12 тисяч ветеранів, пише журнал Australian Prescriber.

Це важливо: В Україні по-іншому лікуватимуть ВІЛ

У 8 тисяч учасників був діагностований перелом стегна. Вчені вивчили, чи вживали респонденти психотропні препарати протягом 6 місяців до отримання травми. Середній вік групи становив 88 років.

Дослідження показало, що ризик падінь і переломів збільшується через прийом антидепресантів, опіоїдів, протиепілептичних препаратів, бензодіазепінів для лікування тривожних розладів, а також антипсихотиків, якими зазвичай лікують шизофренію і біполярні розлади. У таких людей вдвічі збільшується ризик перелому стегна після падіння.

Приблизно на стільки ж ризик падінь і подібних переломів зростає при прийомі знеболюючих з категорії опіоїдів.

Якщо ж людина поєднує кілька подібних препаратів, то ризик падінь і переломів стегна може зрости в 5 разів.

Це дорівнює одному додатковому перелому стегна на кожні 17 пацієнтів у віці від 80 років і старше, які приймають антидепресанти.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Партія "Самопоміч" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку
сьогодні
3732
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
7 червня 15:30 Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
1115
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
6 червня 12:00 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 5179
Вогнепальне поранення: що варто знати і як діяти
5 червня 18:01 Вогнепальне поранення: що варто знати і як діяти
Яніна Ткачук 1531
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
4 червня 19:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 1748
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
4 червня 15:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 16329
Новини
Більше новин
Залиште відгук