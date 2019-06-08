Популярні ліки вдвічі збільшують ризик перелому

Психотропні препарати використовуються для лікування широкого спектру станів, включаючи депресію, біль і недоумство. Попри це, їх побічні ефекти значно збільшують ризик падінь і переломів.

Вчені з Австралії провели дослідження, у якому взяли участь більш ніж 12 тисяч ветеранів, пише журнал Australian Prescriber.

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У 8 тисяч учасників був діагностований перелом стегна. Вчені вивчили, чи вживали респонденти психотропні препарати протягом 6 місяців до отримання травми. Середній вік групи становив 88 років.

Дослідження показало, що ризик падінь і переломів збільшується через прийом антидепресантів, опіоїдів, протиепілептичних препаратів, бензодіазепінів для лікування тривожних розладів, а також антипсихотиків, якими зазвичай лікують шизофренію і біполярні розлади. У таких людей вдвічі збільшується ризик перелому стегна після падіння.

Приблизно на стільки ж ризик падінь і подібних переломів зростає при прийомі знеболюючих з категорії опіоїдів.

Якщо ж людина поєднує кілька подібних препаратів, то ризик падінь і переломів стегна може зрости в 5 разів.

Це дорівнює одному додатковому перелому стегна на кожні 17 пацієнтів у віці від 80 років і старше, які приймають антидепресанти.

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