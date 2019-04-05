Популярні напої збільшують ризик раку, – вчені
Міжнародна група вчених з'ясувала, що вживання двох і більше чашок кави або чаю в день може збільшити ризик розвитку раку легенів.
Дослідники провели аналіз стану здоров’я більше мільйона жителів Азії та США, пише LiveScience.
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Період спостереження в середньому склав 8,6 року. Експерти також врахували всі фактори: вік, тип кави, наявність чи відсутність кофеїну, тощо.
З'ясувалося, що у некурців, які випивали дві й більше чашки кави в день, ризик легенів був більшим на 41% у порівнянні з тими, хто не пив каву.
Прихильники чаю, які також вживали дві й більше чашки напою в день, ризик розвитку раку легенів виявився вищим на 37%.
Вчені прийшли до висновку, що виникнення онкологічного захворювання в цьому випадку пов'язано не з впливом на організм кофеїну, а з наслідком обсмажування кавових зерен. Щодо чаю, то дослідники не змогли пояснити цей ефект.
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