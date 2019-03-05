Популярні побутові товари можуть серйозно нашкодити здоров’ю

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Популярні побутові товари можуть серйозно нашкодити здоров’ю
Популярні побутові товари можуть серйозно нашкодити здоров’ю / unsplash.com

Хімічні речовини, які містяться у предметах побуту та їжі, можуть сприяти розвитку безпліддя у чоловіків.

Британські дослідники з Ноттінгемського університету проаналізували вплив пластифікатора діоктилфталату (DEHP) і поліхлорованих біфенілів (ПХД) 153 на зразки сперми від чоловіків і племінних собак, пише MedicalExpress.

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Виявили, що хімікати здатні пошкоджувати статеві клітини людей та тварин.

Ці речовини, які виявляються в чоловічому репродуктивному тракті, знижують рухливість сперматозоїдів. Вони викликають порушення ДНК. А це призводить до безпліддя.

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DEHP міститься в одязі, килимах, іграшках, проводах та підлогових покриттях.

ПХД 153 є небезпечним і забороненим хімікатом. Попри це він часто зустрічається у навколишньому середовищі та у харчових продуктах.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Чоловіче здоров’я дослідження
Джерело: 24 Канал
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