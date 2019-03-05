Популярні побутові товари можуть серйозно нашкодити здоров’ю

Хімічні речовини, які містяться у предметах побуту та їжі, можуть сприяти розвитку безпліддя у чоловіків.

Британські дослідники з Ноттінгемського університету проаналізували вплив пластифікатора діоктилфталату (DEHP) і поліхлорованих біфенілів (ПХД) 153 на зразки сперми від чоловіків і племінних собак, пише MedicalExpress.

Читайте також: Зайва вага може бути корисною, – вчені

Виявили, що хімікати здатні пошкоджувати статеві клітини людей та тварин.

Ці речовини, які виявляються в чоловічому репродуктивному тракті, знижують рухливість сперматозоїдів. Вони викликають порушення ДНК. А це призводить до безпліддя.

DEHP міститься в одязі, килимах, іграшках, проводах та підлогових покриттях.

ПХД 153 є небезпечним і забороненим хімікатом. Попри це він часто зустрічається у навколишньому середовищі та у харчових продуктах.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.