Популярні побутові товари можуть серйозно нашкодити здоров’ю
Хімічні речовини, які містяться у предметах побуту та їжі, можуть сприяти розвитку безпліддя у чоловіків.
Британські дослідники з Ноттінгемського університету проаналізували вплив пластифікатора діоктилфталату (DEHP) і поліхлорованих біфенілів (ПХД) 153 на зразки сперми від чоловіків і племінних собак, пише MedicalExpress.
Читайте також: Зайва вага може бути корисною, – вчені
Виявили, що хімікати здатні пошкоджувати статеві клітини людей та тварин.
Ці речовини, які виявляються в чоловічому репродуктивному тракті, знижують рухливість сперматозоїдів. Вони викликають порушення ДНК. А це призводить до безпліддя.
DEHP міститься в одязі, килимах, іграшках, проводах та підлогових покриттях.
ПХД 153 є небезпечним і забороненим хімікатом. Попри це він часто зустрічається у навколишньому середовищі та у харчових продуктах.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.