Популярний в Україні продукт збільшує ризик серцево-судинних хвороб

Вживання трьох і більше яєць на день підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і передчасної смерті.

До таких висновків дійшли вчені з американського департаменту профілактичної медицини Північно-західного університету Чикаго, пише CNN.

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Фахівці проаналізували дані шести експериментів, проведених за участю 29 615 осіб різних національностей. Добровольці заповнювали довгі харчові опитувальники і вказували, що вони з'їли за попередній рік або місяць.

Стан здоров'я учасників відстежувалася протягом 31 року. За цей час діагностували 5,4 тисяч серцево-судинних патологій і 6 132 смерті від всіх причин.

Вживання трьох–чотирьох яєць в день перевищує щоденну допустиму норму споживання холестерину. Вчені зазначають, що в одному яйці міститься 186 мг холестерину, відповідно в трьох-чотирьох яйцях може міститися до 750 мг. Це перевищує середньодобову норму більш, ніж на 60%.

Кожні 300 мг холестерину підвищують ризик появи серцево-судинних захворювань на 3,2% і ранньої смерті на 4,4%.

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