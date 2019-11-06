Що робити, якщо злетів презерватив

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Що робити чоловікові, якщо порвався презерватив – поради
Що робити, якщо спав презерватив / Unsplash

Кожен чоловік хоч раз в житті ставив собі це питання. На пачці з презервативом є інструкція, проте там немає інформації про те, що робити в такій ситуації.

Уролог Олександр Кардонов розповів, що варто зробити у такій ситуації в першу чергу, та як уникнути таких моментів в майбутньому. 

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Що робити, якщо під час сексу злетів презерватив?

  • Вийміть презерватив з піхви, намагаючись не пролити сперму. Обережно з цим заняттям, адже він може у ній застрягнути, після чого кондом буде дуже важко вийняти;
  • Сходіть в туалет і помочіться;
  • Прийміть душ та ретельно помийте статеві органи;
  • Якщо під руками є хлоргексидин або мірамістин, обробіть ними зовнішні статеві органи;

Важливо: немає ніяких гарантій, що ви не заразитеся ІПСШ, тому обов'язково зверніться до уролога на наступний день – він призначить аналізи та терміни їх здачі.

Чому злітає презерватив
Чому презерватив злітає?

Що робити, щоб презерватив не злітав

  • Завжди дотримуйтесь інструкцій користування презервативом. Можливо, це видасться банальною порадою, проте часто чоловіки ігнорують це питання.
  • Правильно підбирайте розмір контрацептива. Занадто маленький може порватися, а занадто великий – злітає. 
  • Перед одяганням презерватива не варто використовувати на член будь-які види мастила, адже тоді кондом зісковзує.
  • Одягаючи презерватив, варто розгортати його до основи члена, адже це знизить ризик сповзання.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Секс Чоловіче здоров’я
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