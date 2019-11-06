Що робити, якщо злетів презерватив
Кожен чоловік хоч раз в житті ставив собі це питання. На пачці з презервативом є інструкція, проте там немає інформації про те, що робити в такій ситуації.
Уролог Олександр Кардонов розповів, що варто зробити у такій ситуації в першу чергу, та як уникнути таких моментів в майбутньому.
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Що робити, якщо під час сексу злетів презерватив?
- Вийміть презерватив з піхви, намагаючись не пролити сперму. Обережно з цим заняттям, адже він може у ній застрягнути, після чого кондом буде дуже важко вийняти;
- Сходіть в туалет і помочіться;
- Прийміть душ та ретельно помийте статеві органи;
- Якщо під руками є хлоргексидин або мірамістин, обробіть ними зовнішні статеві органи;
Важливо: немає ніяких гарантій, що ви не заразитеся ІПСШ, тому обов'язково зверніться до уролога на наступний день – він призначить аналізи та терміни їх здачі.
Чому презерватив злітає?
Що робити, щоб презерватив не злітав
- Завжди дотримуйтесь інструкцій користування презервативом. Можливо, це видасться банальною порадою, проте часто чоловіки ігнорують це питання.
- Правильно підбирайте розмір контрацептива. Занадто маленький може порватися, а занадто великий – злітає.
- Перед одяганням презерватива не варто використовувати на член будь-які види мастила, адже тоді кондом зісковзує.
- Одягаючи презерватив, варто розгортати його до основи члена, адже це знизить ризик сповзання.
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