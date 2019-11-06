Що робити, якщо злетів презерватив

Кожен чоловік хоч раз в житті ставив собі це питання. На пачці з презервативом є інструкція, проте там немає інформації про те, що робити в такій ситуації.

Уролог Олександр Кардонов розповів, що варто зробити у такій ситуації в першу чергу, та як уникнути таких моментів в майбутньому.

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Що робити, якщо під час сексу злетів презерватив?

Вийміть презерватив з піхви, намагаючись не пролити сперму. Обережно з цим заняттям, адже він може у ній застрягнути, після чого кондом буде дуже важко вийняти;

Сходіть в туалет і помочіться;

Прийміть душ та ретельно помийте статеві органи;

Якщо під руками є хлоргексидин або мірамістин, обробіть ними зовнішні статеві органи;

Важливо: немає ніяких гарантій, що ви не заразитеся ІПСШ, тому обов'язково зверніться до уролога на наступний день – він призначить аналізи та терміни їх здачі.



Чому презерватив злітає?

Що робити, щоб презерватив не злітав

Завжди дотримуйтесь інструкцій користування презервативом. Можливо, це видасться банальною порадою, проте часто чоловіки ігнорують це питання.

Правильно підбирайте розмір контрацептива. Занадто маленький може порватися, а занадто великий – злітає.

Перед одяганням презерватива не варто використовувати на член будь-які види мастила, адже тоді кондом зісковзує.

Одягаючи презерватив, варто розгортати його до основи члена, адже це знизить ризик сповзання.

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