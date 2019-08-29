Поширене захворювання шкіри пов'язане з виникненням раку

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Атопічний дерматит
Атопічний дерматит / sport-stile.ru

Атопічний дерматит (AД) пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку плоскоклітинного раку шкіри (ПКРШ).

Ретроспективно проаналізували дані 399 пацієнтів з початковим діагнозом ПКРК в період з 1 січня 1996 року по 23 грудня 2010 року, йдеться в результатах дослідження, які опублікували у The International Journal of Dermatology.

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Для контрольної групи, були взяті пацієнти без діагнозу ПКРШ в анамнезі (780 осіб). Дослідники виявили, що ймовірність розвитку ПКРШ була вище серед пацієнтів з АД в анамнезі в порівнянні з пацієнтами без AД (співвідношення шансів 1,75).

 
Атопічний дерматит – що це?
Це поширене хронічне захворювання шкіри, яке уражає як дорослих, так і дітей. Шкіра на обличчі й тілі стає дуже сухою та подразненою. Наразі немає конкретної причини, через що виникає захворювання. Ймовірно, роль грає генетичний фактор, порушення функції верхнього шару шкіри. Ліків від хвороби немає, натомість існують препарати, які можуть полегшити симптоми.

Проаналізували такі фактори як раса пацієнта, куріння в анамнезі, вплив іонізуючого випромінювання, прийом кортикостероїдів і циклоспорином. Всі ці фактори були враховані в ході аналізу.

Висновок: однозначно, існує зв'язок між атопічним дерматитом в анамнезі та раком шкіри і це має клінічне значення. Тому пацієнтам з АД важливо обстежувати шкіру і використовувати сонцезахисний крем.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Онкозахворювання
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