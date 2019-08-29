Поширене захворювання шкіри пов'язане з виникненням раку
Атопічний дерматит (AД) пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку плоскоклітинного раку шкіри (ПКРШ).
Ретроспективно проаналізували дані 399 пацієнтів з початковим діагнозом ПКРК в період з 1 січня 1996 року по 23 грудня 2010 року, йдеться в результатах дослідження, які опублікували у The International Journal of Dermatology.
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Для контрольної групи, були взяті пацієнти без діагнозу ПКРШ в анамнезі (780 осіб). Дослідники виявили, що ймовірність розвитку ПКРШ була вище серед пацієнтів з АД в анамнезі в порівнянні з пацієнтами без AД (співвідношення шансів 1,75).
Проаналізували такі фактори як раса пацієнта, куріння в анамнезі, вплив іонізуючого випромінювання, прийом кортикостероїдів і циклоспорином. Всі ці фактори були враховані в ході аналізу.
Висновок: однозначно, існує зв'язок між атопічним дерматитом в анамнезі та раком шкіри і це має клінічне значення. Тому пацієнтам з АД важливо обстежувати шкіру і використовувати сонцезахисний крем.
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