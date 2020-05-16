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Послаблення карантину у Греції: відкрилися понад 500 пляжів – фото

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У Греції відкрилися пляжі
У Греції відкрилися пляжі / Getty Images

У Греції в суботу, 16 травня, відкрили понад 500 організованих пляжів, які повинні працювати з дотриманням суворих рекомендацій щодо охорони здоров'я та безпеки через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє грецьке видання Prothotema. Понад 500 пляжів відкрилися в рамках ослаблення жорстких заходів зі стримування епідемії коронавірусу. 

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Відвідувачі пляжів мають дотримуватися правил соціального дистанціювання, згідно з якими на площі 1000 кв. м можуть перебувати не більше 40 осіб.

Сонцезахисні парасольки розставлені на відстані не менше одного метра один від одного.


У Греції відкрилися пляжі / Фото Getty Images

На пляжах працюють співробітники спеціальної інспекції, які спостерігають за дотриманням запропонованих правил.

З початку епідемії в Греції було діагностовано 2810 випадків зараження коронавірусною інфекцією, 160 людей померли, 1374 повністю одужали.

У Греції відкрилися пляжі
У Греції відкрилися пляжі / Фото Getty Images

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Греція Здоров'я Здорове життя
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