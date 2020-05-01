Поставка захисних костюмів для українських медиків затримується, – депутат фракції "Голос"

Поставка захисних костюмів для медиків, закуплених Міністерством охорони здоров'я, затримується більш ніж на десять днів.

Про це сказала член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова, депутатка фракція "Голос", пише "Інтерфакс-Україна".

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Додамо: за останні 24 години коронавірус виявили ще у 91 медика. Загалом в Україні вже 2154 працівники медичної сфери захворіли на COVID-19.

"На кого працюють керівники МОЗ? ... Коли я бачу, що кожен день 68 медиків, громадян України, інфікуються Covid-19, тому що у них немає захисту, мені здається, що ці люди працюють не на Україну", – заявила Олександра Устінова.

За словами депутатки, компанія дистриб'ютор Медді повідомила про десятиденну затримку в постачанні захисних костюмів, однак з листа компанії-виробника йдеться, що, ймовірно, період затримки буде "набагато більше, ніж десять днів",

Договір був укладений 17 квітня вночі та костюми повинні були поставити до першого травня. Сьогодні перше травня – костюмів немає і їх не буде. Компанія дистриб'ютор Медді (Meddiv) ... написала лист на Міністерство охорони здоров'я і повідомила, що не може своєчасно поставити костюми, посилаючись на форс-мажорні обставини в Китаї,

– сказала Устінова.

Устінова додала, що МОЗ закупило для медиків 70 тисяч захисних костюмів китайського виробництва на 35 мільйонів гривень. За її словами, вартість одного захисного костюма МОЗ обійшлася в 488 гривень, аналогічний костюм українського виробництва волонтери можуть купити за 215 грн, а державне підприємство за 245 грн.

Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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