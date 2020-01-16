Як зрозуміти, що у вашій спальні є клопи

Якщо в спальні раптом змінився запах, це може бути ознакою появи постільних клопів. Зокрема, новий запах може бути результатом фекального матеріалу цих комах.

Постільні клопи активно розмножуються в будинках сучасних людей, проблема постільних клопів різко загострилася з кінця 1990-х років, на планеті "буквально немає країни, де б не існувало проблем з постільними клопами", пише Express.

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Як зрозуміти, що в спальні завелися постільні клопи?

Виявлення нового і незвичайного запаху з вашої кімнати, є одним з ознак постільних клопів. Наприклад, це може бути запах коріандру або солодкуватий, затхлий запах.

Запахи, які випускають постільні клопи, є феромонами небезпеки. Коли група постільних клопів опиняються в небезпеці – можна його відчути.



Клопи в ліжку можуть бути у всіх країнах світу \ unsplash.com

Інші ознаки клопів у спальні:

Сліди крові на білизні;

Сліди від укусів на тілі ;

Сліди життєдіяльності (дрібні лусочки, екскременти, схожі на макові зернята, засохлі оболонки личинок).

Як позбутися постільних клопів?

Щоб позбутися від постільних клопів, експерти настійно рекомендують ретельно стежити за чистотою постільної білизни, матраців і диванів, штор. Все, що можливо, необхідно прати й сушити при максимальній температурі.

Використовуйте жорстку щітку, для швів матраца, щоб видалити постільних клопів і їх яйця перед прибиранням пилососом. Періодично пилососьте ліжко і прилеглу зону, усувайте будь-які тріщини навколо ліжка, де клопи можуть легко сховатися, і позбавляйтеся від всього безладу навколо свого спального місця.

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